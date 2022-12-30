وفاة المذيعة الأميركية الرائدة باربرا والترز عن 93 عاماً

Advertisement

أعلنت شبكة تلفزيون (إيه.بي.سي) الأميركية أن باربرا والترز، إحدى أبرز الإعلاميات في الولايات المتحدة، توفيت في منزلها في نيويورك عن عمر يناهز 93 عاماً.ووالترز، إحدى أكثر النساء ظهوراً على التلفزيون الأميركي كأول مذيعة في بث إخباري مسائي وواحدة من أبرز المحاورين على التلفزيون، أنشأت البرنامج الحواري النسائي الشهير "ذا فيو" (وجهة نظر) على شبكة (إيه.بي.سي) عام 1997.وذكرت شبكة (إيه.بي.سي)، أن والترز حصلت على 12 جائزة من جوائز إيمي، 11 منها أثناء وجودها في "إيه.بي.سي نيوز"، كما أنها دخلت التاريخ كأول مذيعة تشارك في بث نشرة إخبارية أميركية مسائية حيث اشتركت مع هاري ريسونر في تقديم أخبار "إيه.بي.سي" المسائية.وأجرت والترز خلال عملها الذي امتد لخمسة عقود مقابلات مع مجموعة من زعماء العالم منهم الزعيم الكوبي فيدل كاسترو، ورئيسة وزراء بريطانيا الراحلة مارجريت تاتشر، والليبي معمر القذافي، والرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بالإضافة إلى جميع رؤساء الولايات المتحدة وزوجاتهم منذ ريتشارد نيكسون وزوجته بات.