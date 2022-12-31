ميشيل أوباما لم تستطع تحمل زوجها طوال 10 سنوات... هذا ما كشفته!

أعلنت السيدة الأميركية الأولى السابقة ميشيل أوباما أنها ولعقد من الزمان، "لم تستطع تحمل" زوجها الرئيس الأميركي باراك أوباما، ، بينما كانت ابنتاهما صغيرتين، وفقاً لتقرير لصحيفة "الغارديان".



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وقالت: "لمدة 10 سنوات بينما كنا نحاول بناء حياتنا المهنية، كانت هناك ضغوط بشأن ابنتينا حول المدرسة، وما إلى ذلك... كنت أفكر أن الأمر ليس عادلاً لكن الزواج ليس 50/ 50 أبداً". إذ أشارت أوباما إلى أن تربية الطفلتين فرضت ضغوطاً على زواجها المستمر منذ ثلاثة عقود من باراك أوباما، وذلك في تعليقات صريحة لمحطة "ريفولت تي في".وقالت: "لمدة 10 سنوات بينما كنا نحاول بناء حياتنا المهنية، كانت هناك ضغوط بشأن ابنتينا حول المدرسة، وما إلى ذلك... كنت أفكر أن الأمر ليس عادلاً لكن الزواج ليس 50/ 50 أبداً".

وأضاف السيدة الأميركية الأولى: "هناك أوقات أعطي 70 وهو يعطي 30... وفي أوقات أخرى هو يعطي 60 وأنا 40... لكن خمنوا ماذا؟ لا مانع لدي بـ10 سنوات سيئة ضمن 30 عاماً من الزواج... الأمر مرتبط فقط بكيفية النظر إلى الموضوع".