نانسي عجرم: "تيك توك" مجنن الأمهات!

كشفت الفنانة نانسي عجرم أن نجاح أغنية "أخاصمك آه" منحها النجومية والشهرة، مؤكدة أن البعض توقع أن تكون مجرد ظاهرة فنية وتختفى سريعاً، ولكن نجاح أغنيتها الثانية "آه ونص" منحها القدرة على الاستمرار.

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وخلال استضافتها في برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة on المصرية، أضافت عجرم: "عندما أختار أغنية بأخذ الكثير من الآراء ولكن في النهاية الأغنية هي التي تفرض نفسها على من خلال إحساسي، وعندما قررنا تصوير أغنية آه ونص كانت فكرتها جديدة، وفكرة ارتدائي الجلابية كانت كذلك جديدة ودخلت قلوب الناس وكانت سبباً في الاستمرارية".وعن سبب دخولها تطبيق "تيك توك"، علقت: "التيك توك ده عالم تاني مجنن الأمهات، كنت كل ما أدخل على بنتي ألاقيها واقفة قدام الموبايل بتعمل تيك توك، لحد ما دخلته بالعافية".أضافت: "وعملنا حفلة أونلاين على تيك توك وقت الكورونا ونجحت كتير، كان هو الافتتاحية بتاع الأكونت".