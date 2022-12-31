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المرأة

وفاة فيفيان ويستوود... أيقونة الموضة البريطانيّة

Lebanon 24
31-12-2022 | 16:00
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سوف يتذكر عالم الموضة أن نهاية العام 2022 كانت أيضاً تاريخ رحيل المصممة البريطانية المتمرّدة فيفيان ويستوود، التي رحلت عن عمر 81 عاماً واستطاعت طوال مسيرتها أن تستعمل الموضة للتعبير عن آراء اجتماعيّة وسياسيّة مثيرة للجدل.
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خبر الوفاة أعلنته دار أزياء Vivienne Westwood في بيان قالت فيه: "رحلت فيفيان ويستوود بسلام مُحاطة بأسرتها في منزلها الواقع بجنوب لندن، في وقت يحتاج فيه العالم إلى أشخاص مثلها لتغيير الأمور نحو الأفضل". (العربية)
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