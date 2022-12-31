16
o
بيروت
20
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
وفاة فيفيان ويستوود... أيقونة الموضة البريطانيّة
Lebanon 24
31-12-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سوف يتذكر عالم الموضة أن نهاية العام 2022 كانت أيضاً تاريخ رحيل المصممة البريطانية المتمرّدة فيفيان ويستوود، التي رحلت عن عمر 81 عاماً واستطاعت طوال مسيرتها أن تستعمل الموضة للتعبير عن آراء اجتماعيّة وسياسيّة مثيرة للجدل.
Advertisement
خبر الوفاة أعلنته دار أزياء Vivienne Westwood في بيان قالت فيه: "رحلت فيفيان ويستوود بسلام مُحاطة بأسرتها في منزلها الواقع بجنوب لندن، في وقت يحتاج فيه العالم إلى أشخاص مثلها لتغيير الأمور نحو الأفضل". (العربية)
Advertisement
الأكثر قراءة
توقّعات ميشال حايك للعام 2023.. ماذا جاء فيها؟
Lebanon 24
توقّعات ميشال حايك للعام 2023.. ماذا جاء فيها؟
15:18 | 2022-12-31
31/12/2022 03:18:10
Lebanon 24
Lebanon 24
توقّعات ليلى عبد اللطيف للعام الجديد.. ماذا جاء فيها؟
Lebanon 24
توقّعات ليلى عبد اللطيف للعام الجديد.. ماذا جاء فيها؟
14:32 | 2022-12-31
31/12/2022 02:32:38
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوبة الممثل اللبنانيّ الشهير... تعرفوا إلى حبيبته الفنانة (صورة)
Lebanon 24
خطوبة الممثل اللبنانيّ الشهير... تعرفوا إلى حبيبته الفنانة (صورة)
08:00 | 2022-12-31
31/12/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبة تغييرية تعلن: هذا هو "رأس المافيا"
Lebanon 24
نائبة تغييرية تعلن: هذا هو "رأس المافيا"
02:45 | 2022-12-31
31/12/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن لديه "إشتراك كهرباء".. إليكم ما سيجري إستثنائياً
Lebanon 24
لمن لديه "إشتراك كهرباء".. إليكم ما سيجري إستثنائياً
06:45 | 2022-12-31
31/12/2022 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:00 | 2022-12-31
نانسي عجرم: "تيك توك" مجنن الأمهات!
11:00 | 2022-12-31
فنانة تخضع لعمليّة جراحيّة في عينها (صورة)
08:00 | 2022-12-31
مذيعة أخبار ومراسلة الـ"ال بي سي" حامل... بهذه الصور أعلنت عن الخبر
05:00 | 2022-12-31
درة بإطلالة جذابة وشتوية من أمام برج إيفيل... شاهدوا كيف بدت (صور)
02:00 | 2022-12-31
ميشيل أوباما لم تستطع تحمل زوجها طوال 10 سنوات... هذا ما كشفته!
23:00 | 2022-12-30
وفاة المذيعة الأميركية الرائدة باربرا والترز عن 93 عاماً
فيديو
بعد رفض ابنيها زيارتها في عيد الميلاد.. مناسبة تجمع نادين الراسي وطليقها جيسكار أبي نادر! (فيديو وصور)
Lebanon 24
بعد رفض ابنيها زيارتها في عيد الميلاد.. مناسبة تجمع نادين الراسي وطليقها جيسكار أبي نادر! (فيديو وصور)
04:10 | 2022-12-29
01/01/2023 08:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)
05:00 | 2022-12-26
01/01/2023 08:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
02:00 | 2022-12-24
01/01/2023 08:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact