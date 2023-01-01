أسئلة تكشف لكِ مستوى نضجك العاطفي

يساهم النضج العاطفي في تحقيق الاستقرار والرضا في الزواج، وربما تتساءلين الآن عن مستوى نضجك العاطفي. إجاباتك عن الأسئلة التالية يمكن أن توضح لكِ مستوى نضجك العاطفي. فكري جيداً قبل الإجابة.



Advertisement من الطبيعي أن توجه الزوجة انتقادات لزوجها من وقت لآخر، ولكن يجب أن تكون الانتقادات على تصرفات أو سلوكيات تستحق، وأن يكون الانتقاد في وقت مناسب وبأسلوب لطيف، فلا يتضمن السخرية أو التحقير ولا يكون أمام أي شخص آخر، ويجب أن توضح الزوجة أن الهدف من الانتقادات هو مصلحة الأسرة، وهنا تظهر بوضوح شخصية الزوجة الناضجة عاطفياً التي تستطيع انتقاد زوجها دون أن تجرحه أو تشعره بالإحباط. 1- هل تفكرين جيداً قبل انتقاد زوجك؟من الطبيعي أن توجه الزوجة انتقادات لزوجها من وقت لآخر، ولكن يجب أن تكون الانتقادات على تصرفات أو سلوكيات تستحق، وأن يكون الانتقاد في وقت مناسب وبأسلوب لطيف، فلا يتضمن السخرية أو التحقير ولا يكون أمام أي شخص آخر، ويجب أن توضح الزوجة أن الهدف من الانتقادات هو مصلحة الأسرة، وهنا تظهر بوضوح شخصية الزوجة الناضجة عاطفياً التي تستطيع انتقاد زوجها دون أن تجرحه أو تشعره بالإحباط.

2- هل تستطيعين التفرقة بين التضحيات المهمة والاستغلال؟

في أي علاقة يقدم الطرفين تنازلات وتضحيات ليتمكنا من الوقوف على أرض مشتركة، ولكن يجب أن تكون التضحيات متبادلة وبرضا الطرفين، وفي حال تكون التضحيات من طرف واحد، ومستمرة، فإن هذا يعني أن الطرف الآخر مستغل ومتلاعب.

إذا كنتِ تقدمين تضحيات بحب ورضا، وتستطيعين التفرقة بين التضحيات المهمة والاستغلال، فأنتِ ناضجة عاطفياً.

3- هل تستطيعين أن تكوني لطيفة حتى في أوقات الخلافات؟

من السهل أن تتحلي باللطف في الأوقات العادية، ولكن أن تحتفظي بأسلوبك الهادئ اللطيف في أوقات الخلافات، فهذا يعني أنكِ على قدر عالِ من الحكمة والنضج العاطفي. (نواعم)