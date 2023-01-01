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المرأة
بعد غياب طويل عن الساحة.. هل تعود النجمة الشهيرة الى الغناء؟
Lebanon 24
01-01-2023
|
14:00
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على الرغم من تألقها عام 2022 في أكثر من عمل درامي، ومنها "شرف" اخراج مجيد الخطيب الذي حصد أعلى نسبة مشاهدة على منصة "وياك" واستعداد جمهورها لمتابعة "براندو الشرق" في الثالث من كانون الثاني المقبل، تتردد معلومات أن عرضًا قُدم للفنانة أمل عرفة يتعلق باصدار ألبوم غنائي كامل مع شركة انتاج عربية تعمل من بيروت وأكدت المعلومات أن مجموعة من الأغاني سمعتها عرفة وأعلنت عن موافقتها مبدئيا على تسجيلها، في وقت لم ينجز أو يوقع الاتفاق النهائي بين الطرفين، خصوصا وأن بطلة "دنيا" تنشغل بمجموعة من الأعمال الدرامية بين بيروت ودمشق، وتُقرأ عدة سنياريوهات خاصة بأعمال درامية مُشتركة ليس آخرها "براندو الشرق" قصة جورج خباز" الذي يلعب دور البطولة الى جانب عرفة، واخراج أمين دُرّة.
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فهل تكون أمل عرفة نجمة الغناء في 2023؟ (نواعم)
المصدر: نواعم
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