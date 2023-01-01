3 علاجات منزلية لحل مشاكل تجميلية مستعصية

تبدو حلول بعض المشاكل التجميليّة صعبة، مؤلمة، أو حتى مستعصية ولكن يبقى هناك أساليب لطيفة على البشرة، سهلة التطبيق في المنزل، وتؤمّن علاجات فعّالة وسريعة نحتاج إليها أكثر من أي وقت مضى مع اقتراب احتفالات نهاية العام.

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- قناع العسل والقرفة لعلاج البثور:

يندرج العسل والقرفة ضمن المكونات المفيدة لعلاج العديد من المشاكل الجلديّة نظراً لمفعولها المُضاد للبكتيريا والمساهم في التئام الندبات، أما اجتماع هذين المكونين معاً فيُشكّل علاجاً فعّالاً للبثور المزعجة. إذ يُساعد العسل على معالجة شوائب البشرة وتهدئة الحكّة التي يمكن أن تُصاب بها، أما القرفة فتتمتع بمفعول مُطهّر يحول دون انتشار البثور. لتحضير قناع مُعالج بهذين المكونين، يكفي خلط مقدار ملعقتين كبيرتين من العسل مع ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة للحصول على عجينة سميكة يتمّ تطبيقها على كامل الوجه وتركها لمدة 15 دقيقة قبل شطفها جيداً بالماء. يقضي هذا القناع على البثور الطارئة بسرعة وفعالية كبيرة.

- قناع بياض البيض وعصير الليمون لعلاج حب الشباب:

يُعتبر هذا القناع مثاليا لعلاج حب الشباب أو أي التهاب يطال البشرة، ولكن يُنصح باعتماده في الحالات الطارئة فقط لأن استعماله بانتظام يُفقده فعاليته بعد أن تعتاد البشرة عليه. تعتمد هذه الخلطة على استعمال بياض البيض الغني بأنزيم يُحارب عيوب الجلد، إنه الليزوزيم الذي يتمتع بمفعول مُضاد للبكتيريا، أما عصير الليمون فيُطهّر الجلد ويُساهم في إزالة الرؤوس السوداء.

لتحضير هذا القناع، يكفي خلط بياض حبة من البيض مع نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون. يُستعمل الخلاّط الكهربائي لتحويل هذا الخليط إلى رغوة بيضاء متماسكة قبل تطبيقه على البشرة لمدة 5دقائق ثم شطفها بالماء الدافئ ومسح البشرة بدوائر قطنيّة عليها ماء ورد. يُنصح باستعمال هذا القناع للتخلّص من طفرة حب شباب تظهر قبل مناسبة معيّنة.

- تقشير مهدئ بزيت الزيتون والسكر:

يُعتبر تقشير البشرة بانتظام أمراً ضرورياً للتخلّص من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها، ولكن تميل المقشرات التجاريّة عموماً إلى تجفيف الجلد ولذلك يُنصح بالاستعاضة عنها بخلطات منزلية أسهلها خلطة زيت الزيتون والسكر التي تتمتع بفعالية كبيرة. لتحضيرها يكفي خلط ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة صغيرة من السكر، على أن يتمّ تدليك الخليط بنعومة وبحركات دائريّة على بشرة الوجه لبضع دقائق. يتمّ شطف البشرة جيداً بعد ذلك لتصبح مباشرةً أكثر نعومة ونضارة.