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المرأة

رقص ودلع وإثارة... هيفا وهبي تتألق بالفضي شاهدوا كيف بدت بحفل رأس السنة (صور وفيديو)

Lebanon 24
02-01-2023 | 02:00
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أحيت الفنانة هيفا وهبي حفل رأس السنة في أحد فنادق بيروت.

 

وتألفت هيفا بفستان فضي اللون يتميز بفتحة عند الجانب، وغنت أشهر أغانيها مع الجمهور.

 

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وبدت هيفا سعيدة وترقص وتغني بدلع وإثارة، وقد انتشر عدة فيديوهات من الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ونشرت هيفا صورا من الحفل وعلقت عليها بالقول: "احلا شعور ومبسوطة كتير إني استقبلت السنة الجديدة في بلدي لبنان بين ناسي وأهلي وبوجود كل ضيوفنا الي حضروا من كل البلدان. عام سعيد عليكم جميعا".  

المصدر: "رصد" لبنان 24
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