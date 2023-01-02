رقص ودلع وإثارة... هيفا وهبي تتألق بالفضي شاهدوا كيف بدت بحفل رأس السنة (صور وفيديو)

أحيت الفنانة هيفا وهبي حفل رأس السنة في أحد فنادق بيروت.

وتألفت هيفا بفستان فضي اللون يتميز بفتحة عند الجانب، وغنت أشهر أغانيها مع الجمهور.

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وبدت هيفا سعيدة وترقص وتغني بدلع وإثارة، وقد انتشر عدة فيديوهات من الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ونشرت هيفا صورا من الحفل وعلقت عليها بالقول: "احلا شعور ومبسوطة كتير إني استقبلت السنة الجديدة في بلدي لبنان بين ناسي وأهلي وبوجود كل ضيوفنا الي حضروا من كل البلدان. عام سعيد عليكم جميعا".