بكورسيه ضيق.. نجوى كرم تتعرّض للانتقادات بسب إطلالاتها بحفل "تريو نايت" في السعودية (صور وفيديو)

تألقت الفنانة نجوى كرم خلال مشاركتها بحفل "تريو نايت" خلال ليلة رأس السنة 2023، وذلك ضمن حفلات "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية، وشاركت فيها الى جانب عدد من نجوم الفن من بينهم جورج وسوف، صابر الرباعي، إليسا، وائل كفوري، عاصي الحلاني، وليد توفيق، نانسي عجرم، أصالة، أنغام، ولطيفة.

وأطلّت نجوى خلال الحفل ب 4 فساتين مختلفة، وتمكنت من إثارة الجدل حول إطلالاتها بحيث انقسمت الآراء بين منتقد لاختياراتها ومعجب بها، إذ اختارت في إطلالتها الأولى فستان سهرة باللون البيج ومطرز بالتول والشبك الفضي اللامع، وبدا مختلفاً عن ذوقها القديم، ورغم تصميمه الفخم والناعم، إلا ان بعض متابعي الموضة انتقدوا الكورسيه الضيق تحت الفستان حيث كان بارزاً بوضوح وشوّه الإطلالة.

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وجاء الفستان الثاني باللون الأخضر الناعم بقصّة "الأوف شولدر" من جانب واحد، مع قصّة مميزة عند الصدر، وتميّز الثوب أيضاً بالشك والأحجار الراقية التي زيّنته بالكامل، إضافة الى تصميمه الذي أبرز بوضوح رشاقة نجوى، وقد نالت هذه الإطلالة إعجاب الأكثرية وكانت من أجمل الإطلالات في الحفل.

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أما الفستان الثالث فتعرّضت نجوى بسببه للكثير من الانتقادات، إذ جاء باللون البيج أيضاً وخالياً من الزخرفة وتميز بتصميمه الضيق بالكامل، وهو ما اعتبره البعض بطانة للفستان الأول، واللافت كان ظهور الكورسيه الضيق تحت الفستان، وهو ما عرّضها للكثير من الانتقادات.

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وفي الإطلالة الأخيرة، ارتدت تجوى فستاناً باللون الأحمر تميّز بقصة ناعمة تبرز رشاقتها وأناقتها، واعتمدت على تصميم الكورسيه من الأعلى ومزود بأكمام بصيحة الريش، وكان لافتاً تدرّج اللون الأحمر بين الأعلى والأسفل، وهو ما أضفى حركة جميلة ومبهرة على الثوب. (لها)

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