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المرأة

أخطاء تقع بها الحامل.. احترسي منها

Lebanon 24
02-01-2023 | 14:00
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هناك أخطاء شائعة تقع بها بعض الحوامل، تعرفي عليها حتى تتجنبيها وتحافظي على سلامتكِ النفسية والجسدية خلال شهور الحمل.
تابعي القراءة لتتعرفي على الأخطاء الشائعة التي تقع بها الحامل، وتتجنبيها.
1- عدم الالتزام بالمتابعة
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متابعة الحمل مع طبيب النساء أمر ضروري لا يمكن التهاون به أو تخطيه حتى لو كنتِ تشعرين أنكِ بخير، فالمتابعة الدورية تتيح للطبيب متابعة نمو الجنين وسلامته، واكتشاف أي مشكلة في وقت مبكر، وبالتالي يسهل حلها.
2- عدم التوقف عن العادات السيئة
التدخين وشرب الكحول وتناول الأطعمة غير الصحية عادات غير صحية تعرّض طفلك للخطر، فلا تتهاوني في الامتناع عنها بصرامة.
3- الإفراط في تناول الطعام
لن تحتاجي لأكثر من 250 سعرة حرارية زائد خلال الحمل، وأي زيادة سوف تتحول إلى وزن زائد أنتِ في غنى عنه. فالتزمي بالسعرات الحرارية التي تحتاجينها فقط، ولا تفرطي في تناول الطعام.
4- المبالغة في شراء مستلزمات المولود
شراء الكثير من الأغراض ومستلزمات المولود سوف يكون مجرد إهدار للمال في أغراض بعضها ليس ضرورياً أصلاً، والبعض الآخر لن يحتاجه المولود سوى لوقت محدود، فلا تبالغي في شراء مستلزمات المولود، وإذا احتجتِ شيء إضافي يمكنكِ شراؤه بعد الولادة. (نواعم) 
المصدر: نواعم
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