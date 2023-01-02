نوال الزغبي تحرج لطيفة.. منعتها من الغناء ورد فعل الاخيرة غير متوقع (فيديو)

Advertisement

قدم نجوم ونجمات الوطن العربي، ليلة رائعة برأس السنة خلال حفل تربو نايت. وخلال الحفل قدمت النجمة التونسية لطيفة أغنية "بحب في غرامك"، بصحبة النجمتين نانسي عجرم ونوال الزغبي.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو غناء نوال الزغبي مع لطيفة، بسبب موقف مضحك ومحرج من قبل نوال الزغبي، حيث جاء دور نوال للغناء وكادت أن تغني لطيفة معها، ولكن الأولى أبعدت الميكروفون عنها لتمنعها من مشاركتها.وردت لطيفة على الموقف ضاحكة بينما استمرت نوال الزغبي في الغناء.