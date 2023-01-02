نوال الزغبي تحرج لطيفة.. منعتها من الغناء ورد فعل الاخيرة غير متوقع (فيديو)

"بحب في غرامك"
تريو الفنانة لطيفة🎶والفنانة نانسي عجرم🎵
والفنانة نوال الزغبي❤️ وتفاعل رووعة من الفنانتين إليسا وأصالة ❤️
في الاحتفال الأضخم #تريو_نايت #موسم_الرياض #روتانا_لايف @Turki_alalshikh @latisol @NancyAjram @NawalElZoghbi @AssalaOfficial @elissakh @RiyadhSeason pic.twitter.com/Nyu5wcJoIH
— Rotana Live (@RotanaLive) December 31, 2022
"بحب في غرامك"
تريو الفنانة لطيفة🎶والفنانة نانسي عجرم🎵
والفنانة نوال الزغبي❤️ وتفاعل رووعة من الفنانتين إليسا وأصالة ❤️
في الاحتفال الأضخم #تريو_نايت #موسم_الرياض #روتانا_لايف @Turki_alalshikh @latisol @NancyAjram @NawalElZoghbi @AssalaOfficial @elissakh @RiyadhSeason pic.twitter.com/Nyu5wcJoIH