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المرأة
نصائح فعّالة لمواجهة السلوليت.. النتائج في غضون أسبوعين
Lebanon 24
02-01-2023
|
16:00
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تخشى غالبية النساء من مشكلة تراكم السلوليت في أجسامهن والذي يفسد الشكل ويؤثر في ثقة المرأة بجسمها وشكلها.
وأشارت طبيبة مساعدة في قسم الأمراض الجلدية والتناسلية في جامعة موسكو الطبية الأولى، إلى أن هناك بعض الطرق الفعالة لمكافحة السلوليت كالتقليل من كمية الكربوهيدرات في النظام الغذائي والانتظام في ممارسة الرياضة، بهدف التخلص من تلك الطبقات المزعجة وضمان عدم عودتها في وقت لاحق.
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وشدّدت على ضرورة التدليك الموضعي مرتين في الأسبوع، مشيرة إلى أن هذه النصائح ستثمر نتائجها المرجوة في غضون أسبوعين.
المصدر:
لها
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