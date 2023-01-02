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فنون ومشاهير

قائمة أفضل 100 فنان... سيلين ديون مستبعدة!

Lebanon 24
02-01-2023 | 23:00
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مع مطلع 2023، حدّثت مجلة "رولينغ ستون" قائمة أعظم 100 فنان من 2008، مع لائحة تضم 200 من أهم المطربين حول العالم، وكان اللافت غياب اسم سيلين ديون عن القائمة.


هذا الاستبعاد أثار غضب جمهور المغنية العالمية، لأن اسمها سقط من اللائحتين. في المقابل، اعتبروا أنّه سواء ورد اسمها أم لا، فإن صاحبة أغنية فيلم "تايتانيك" تتميّز بأغانيها التي حققت خلال 4 عقود مضت أكثر من 200 مليون دولار مبيعات قياسية في جميع أنحاء العالم.
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كما فازت بعدد كبير من الأوسمة والجوائز، منها خمس جوائز غرامي وست جوائز الموسيقى الأميركية AMAs و7 جوائز بيلبورد، و12 جائزة موسيقى عالمية و20 جائزة جونو.


أما أعمالها الفنية فتنوّعت بين الفرنسية والأميركية، وحققت مرّات عديدة المرتبة الأعلى والأكثر مبيعاً في التاريخ، وحازت لقب الفنانة الأولى والوحيدة التي تمتلك اثنين من ألبوماتها تبيع أكثر من 30 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، وثاني سيدة في التاريخ تبيع 50 مليون ألبوم في أوروبا.


ووفقاً لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية، فإنّ لائحة العشر الأوائل الصادرة عن "رولينغ ستون" لا تتضمّن أي عيب سوى اختفاء اسم سيلين من صفوفها، وهو ما أثار الكثير من علامات الاستفهام حول الخطوة.


وجاء في اللائحة: آريثا فرانكلين، ويتني هيوسيتن، سام كوك، بيلي هوليداي، ماريا كاري، راي تشارلز، ستيفي واندر، بيونسيه، أوتيس ريدينغ وآل غرين.


وأكد كثيرون أن حلول أريثا فرانكلين في المركز الأول، مع حلول ويتني هيوستن، ومغنّي الـR & B على المراتب العشر الأوائل، أمر لا يحتاج إلى تفكير، بينما كانت الرحلة من الرقم 11-20 أكثر تنوعاً وانتقائياً مع إضافة مغني موسيقى الروك والبوب.

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