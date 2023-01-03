فنانة سورية شهيرة تدخل القفص الذهبي (صور)

احتفلت الفنانة السورية ميريانا معلولي بيوم زفافها، من شاب من خارج الوسط الفني ، في حفل اقتصر على وجود العائلتين والأصدقاء المقربين.

وشاركت العروس جمهورها ومتابعيها، بعض اللحظات من عقد قرانها، وحفل الزفاف من خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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وأعربت ميريانا عن شكرها لكل من شاركها فرحها، وقالت: "شكراً لكل حدا شاركنا فرحتنا.. ويلي ما قدر يكون ان شاء الله منجتمع على الفرح قريباً.. بتشكر كل حدا بعت وبارك وشارك محبته.. بكبر فيكون". وأعربت ميريانا عن شكرها لكل من شاركها فرحها، وقالت: "شكراً لكل حدا شاركنا فرحتنا.. ويلي ما قدر يكون ان شاء الله منجتمع على الفرح قريباً.. بتشكر كل حدا بعت وبارك وشارك محبته.. بكبر فيكون".