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المرأة

فنانة سورية شهيرة تدخل القفص الذهبي (صور)

Lebanon 24
03-01-2023 | 02:00
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احتفلت الفنانة السورية ميريانا معلولي بيوم زفافها، من شاب من خارج الوسط الفني ، في حفل اقتصر على وجود العائلتين والأصدقاء المقربين.
وشاركت العروس جمهورها ومتابعيها، بعض اللحظات من عقد قرانها، وحفل الزفاف من خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
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May be an image of 1 person and flower
 
 
May be an image of 1 person


وأعربت ميريانا عن شكرها لكل من شاركها فرحها، وقالت: "شكراً لكل حدا شاركنا فرحتنا.. ويلي ما قدر يكون ان شاء الله منجتمع على الفرح قريباً.. بتشكر كل حدا بعت وبارك وشارك محبته.. بكبر فيكون".
 
May be an image of 1 person


وانهالت التعليقات على منشور ميريانا، متمنين لها دوام السعادة، كذلك أثنى آخرون على جمالها وإطلالتها الكلاسيكية البسيطة. (سيدتي)
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