نادية الجندي: عايزة "عريس" ابن حلال

كشفت الفنانة نادية الجندي عن طقوسها في استقبال العام الجديد 2023، مؤكدة أنها حريصة على قضاء الأيام الأولى من كل عام في أجواء روحانية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات": يا رب يجعلها سنة جميلة كلها أمل وحياة وسعادة، وتكون سنة مختلفة، وأنا شخصية متفائلة لأن بعد الصعاب بيجيط الفرج والسعادة.

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ولفتت الى طقوسها في العام الجديد، مشيرة الى أن هذه الطقوس تمنحها راحة نفسية.

وقالت: "بقعد في البيت مع ابني، ومش بحب الزحمة والأماكن المزدحمة والخروج وعلمت هشام ابني يعمل زي وبقى يلتزم معايا بنفس الطقوس".

وأشارت الى قبولها لعروض الزواج في العام الحالي، مششدة على أن يكون العريس "ابن حلال".

وأضافت: أنا عايزة ابن حلال بس مش طالبة أكتر من كده بمعنى أحس أنه سندي ومقدر قيمتي وحنون، وأحس جنبه بالأمان لأن ده أهم إحساس في العالم.

وعن أمنياتها للعام الجديد قالت نادية الجندي: أتمنى أقدم عمل في السينما؛ لأنها في دمي وهي كل حاجة في حياتي؛ لأني لو ما وقفتش قصاد كاميرا أحس أني هموت وحياتي انتهت؛ ولأني من وأنا طفلة وعمري 13 سنة بمثل ومن 5 سنين بمثل في المدرسة.

وتحدثت نادية الجندي عن سر جمالها ورشاقتها، مشيرة إلى أن الفنان يجب أن يكون قدوة ونموذجاً للجمهور، وعليه أن يحافظ على مظهره ولياقته. (سيدتي)