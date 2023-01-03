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المرأة
أخطاء تجنبيها تماماً أثناء الخلاف مع زوجك
Lebanon 24
03-01-2023
|
14:00
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تعتبر الخلافات والمعارك بين الأزواج من الامور الطبيعية، ولكن يجب أن تتحلي بالحكمة والهدوء وضبط النفس، ولا تتعدي حدودك أثناء الخلاف. هذه السطور تخبركِ بأخطاء عليكِ تجنبها تماماً أثناء الخلاف مع زوجك، حتى لا تدمري زواجك.
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1- العبارات القاسية أو التي تفتقر للاحترام
أنتِ مختلفة مع رأي زوجك، ولكن هذا لا يتعارض مع إظهار احترامك له، لذا لا تتفوهي بعبارات قاسية تحمل إهانة أو تفتقر للاحترام. احرصي على اختيار كلماتك مع زوجك في أوقات الخلاف حتى لا يشتعل الموقف بينكما.
2- اتهام زوجك بالأنانية
أسهل اتهام تلقيه الزوجة على الزوج هو الاتهام بالأنانية، وذلك لاختلاف طبيعة الرجل عن المرأة، حيث تتميز المرأة بأنها أكثر تضحية من الرجل في سبيل الأسرة. المهم ألا تتهمي زوجك بالأنانية أبداً من أجل الفوز في معركة قصيرة ستنتهي بسرعة ويظل أثر اتهامك داخل زوجك يؤرقه.
حتى إذا كان زوجك يحمل صفة الأنانية، فهناك طرقاً أفضل وأوقات مثالية للفت نظره إلى سلوكه غير المرغوب به، وهذا طبعاً ليس في أوقات الخلاف أبداً.
3- التحقير والإهانة
محاولة تحقير زوجك وأهانته وأن تجعليه يشعر أنه غير كافِ وإنسان سيئ، سلوك متلاعب، قد يؤثر في الزوج في البداية ويجعله ينسحب، ولكن مع الوقت سوف يدرك اللعبة، وغالباً سينسحب من العلاقة بالكامل.
4- الإشارة إلى تكرار الخطأ
إذا كان خلافك مع زوجك بسبب خطأ وقع فيه من قبل، فلا داعي للإشارة إلى أنه يكرر أخطاءه، وكأنكِ تتعاملين مع طفل غير ناضج. كوني لطيفة حتى في ملاحظاتك. (نواعم)
المصدر: نواعم
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