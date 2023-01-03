Advertisement

المرأة

أخطاء تجنبيها تماماً أثناء الخلاف مع زوجك

Lebanon 24
03-01-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1025460-638083466273920480.PNG
Doc-P-1025460-638083466273920480.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعتبر الخلافات والمعارك بين الأزواج من الامور الطبيعية، ولكن يجب أن تتحلي بالحكمة والهدوء وضبط النفس، ولا تتعدي حدودك أثناء الخلاف. هذه السطور تخبركِ بأخطاء عليكِ تجنبها تماماً أثناء الخلاف مع زوجك، حتى لا تدمري زواجك.
Advertisement
1- العبارات القاسية أو التي تفتقر للاحترام
أنتِ مختلفة مع رأي زوجك، ولكن هذا لا يتعارض مع إظهار احترامك له، لذا لا تتفوهي بعبارات قاسية تحمل إهانة أو تفتقر للاحترام. احرصي على اختيار كلماتك مع زوجك في أوقات الخلاف حتى لا يشتعل الموقف بينكما.
2- اتهام زوجك بالأنانية
أسهل اتهام تلقيه الزوجة على الزوج هو الاتهام بالأنانية، وذلك لاختلاف طبيعة الرجل عن المرأة، حيث تتميز المرأة بأنها أكثر تضحية من الرجل في سبيل الأسرة. المهم ألا تتهمي زوجك بالأنانية أبداً من أجل الفوز في معركة قصيرة ستنتهي بسرعة ويظل أثر اتهامك داخل زوجك يؤرقه.
حتى إذا كان زوجك يحمل صفة الأنانية، فهناك طرقاً أفضل وأوقات مثالية للفت نظره إلى سلوكه غير المرغوب به، وهذا طبعاً ليس في أوقات الخلاف أبداً.
3- التحقير والإهانة
محاولة تحقير  زوجك وأهانته وأن تجعليه يشعر أنه غير كافِ وإنسان سيئ، سلوك متلاعب، قد يؤثر في الزوج في البداية ويجعله ينسحب، ولكن مع الوقت سوف يدرك اللعبة، وغالباً سينسحب من العلاقة بالكامل.
4- الإشارة إلى تكرار الخطأ
إذا كان خلافك مع زوجك بسبب خطأ وقع فيه من قبل، فلا داعي للإشارة إلى أنه يكرر أخطاءه، وكأنكِ تتعاملين مع طفل غير ناضج. كوني لطيفة حتى في ملاحظاتك. (نواعم) 
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2023-01-03
11:00 | 2023-01-03
08:00 | 2023-01-03
05:00 | 2023-01-03
02:00 | 2023-01-03
23:00 | 2023-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website