Advertisement

المرأة

ما سرّ رشاقة نادية الجندي؟

Lebanon 24
03-01-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1025600-638083771401900649.jpeg
Doc-P-1025600-638083771401900649.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت النجمة نادية الجندي أنها تحافظ على رشاقتها ومظهرها من خلال نظام صارم تتبعه في كل جوانب حياتها، يُعد جزءاً من متطلبات عملها واحترامها لجمهورها.


وقالت الجندي في مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات"، إن "الفنان لازم يكون قدوة للناس، ولما أحافظ على شكلي بعتبر نفسي أحترم جمهوري". وأضافت: "الفنان مينفعش يطلع شكله وحش وتخين ومنظره كئيب، جزء من عملي تكون لياقتي صح، لأن أدواري صعبة وكلها أكشن".
Advertisement


وأشارت إلى انتشار ثقافة الاهتمام بالرياضة في السنوات الماضية، بقولها: "النهاردة الثقافة العامة للرجال والسيدات هي الاهتمام بالرياضة والرشاقة والتجميل، بغض النظر عن العمر".


عمّا إذا كانت الرياضة سر رشاقتها، قالت: "الرياضة ليست كل شيء، أنا حارمة نفسي من الأكل طول الوقت، والحرمان من الأكل عذاب مش أي إنسان يقدر عليه، إلى جانب الابتعاد عن التدخين والسهر". 


وتابعت: "ربنا فوق أي شيء مصدر حب الناس لأي إنسان والكاريزما اللي بيتمتع بها، والتصالح مع النفس وعدم الحقد على الآخرين، لأن الحقد يؤدي لظهور التجاعيد على الوجه".
المصدر: لها
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2023-01-03
11:00 | 2023-01-03
08:00 | 2023-01-03
05:00 | 2023-01-03
02:00 | 2023-01-03
23:00 | 2023-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website