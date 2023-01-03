ما سرّ رشاقة نادية الجندي؟

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أكدت النجمة نادية الجندي أنها تحافظ على رشاقتها ومظهرها من خلال نظام صارم تتبعه في كل جوانب حياتها، يُعد جزءاً من متطلبات عملها واحترامها لجمهورها.وقالت الجندي في مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات"، إن "الفنان لازم يكون قدوة للناس، ولما أحافظ على شكلي بعتبر نفسي أحترم جمهوري". وأضافت: "الفنان مينفعش يطلع شكله وحش وتخين ومنظره كئيب، جزء من عملي تكون لياقتي صح، لأن أدواري صعبة وكلها أكشن".وأشارت إلى انتشار ثقافة الاهتمام بالرياضة في السنوات الماضية، بقولها: "النهاردة الثقافة العامة للرجال والسيدات هي الاهتمام بالرياضة والرشاقة والتجميل، بغض النظر عن العمر".عمّا إذا كانت الرياضة سر رشاقتها، قالت: "الرياضة ليست كل شيء، أنا حارمة نفسي من الأكل طول الوقت، والحرمان من الأكل عذاب مش أي إنسان يقدر عليه، إلى جانب الابتعاد عن التدخين والسهر".وتابعت: "ربنا فوق أي شيء مصدر حب الناس لأي إنسان والكاريزما اللي بيتمتع بها، والتصالح مع النفس وعدم الحقد على الآخرين، لأن الحقد يؤدي لظهور التجاعيد على الوجه".