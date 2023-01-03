Advertisement

المرأة

مكملات أوميغا 3 تشكّل خطورة على الحمل.. إليكِ التفاصيل

Lebanon 24
03-01-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1025612-638083787751815741.jpg
Doc-P-1025612-638083787751815741.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يوجد نوعان من مكملات أوميغا 3 أو زيت السمك، أحدهما يشكل خطورة على الحمل، وهي الأقراص المصنوعة من كبد الأسماك، مثل زيت كبد سمك القد.
 
أما النوع الثاني المصنوع من جسم السمك فتعتبر من المكملات المفيدة للحمل، والتي تساعد على نمو دماغ الجنين وحماية الحامل من أمراض القلب.
Advertisement
 
ويحذّر الخبراء من أقراص زيت كبد السمك لاحتوائها على جرعة عالية من فيتامين "أ"، وهي كمية قد تؤذي الطفل في مرحلة نموه داخل الرحم.
 
وبشكل عام، لا تتضمّن توصيات الحمل تناول الحامل مكملات زيت السمك، لكن تشير بعض الأبحاث إلى أن الأمهات اللاتي تناولن مكملات أوميغا 3 أثناء الحمل يقل احتمال تعرضهن لولادة مبكرة.
 
من ناحية أخرى، قد لا تحتاجين إلى مكملات أوميغا 3 إذا تناولت وجبتين من الأسماك الزيتية أسبوعياً، وقد أظهرت أبحاث أن اتباع هذا النمط الغذائي يقلل احتمال انخفاض وزن المولود عند الولادة، وكذلك احتمال الولادة المبكرة.
المصدر: 24.ae
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:12 | 2023-01-04
03:59 | 2023-01-04
02:00 | 2023-01-04
16:00 | 2023-01-03
14:00 | 2023-01-03
11:00 | 2023-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website