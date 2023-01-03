مكملات أوميغا 3 تشكّل خطورة على الحمل.. إليكِ التفاصيل

يوجد نوعان من مكملات أوميغا 3 أو زيت السمك، أحدهما يشكل خطورة على الحمل، وهي الأقراص المصنوعة من كبد الأسماك، مثل زيت كبد سمك القد.

أما النوع الثاني المصنوع من جسم السمك فتعتبر من المكملات المفيدة للحمل، والتي تساعد على نمو دماغ الجنين وحماية الحامل من أمراض القلب.

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ويحذّر الخبراء من أقراص زيت كبد السمك لاحتوائها على جرعة عالية من فيتامين "أ"، وهي كمية قد تؤذي الطفل في مرحلة نموه داخل الرحم.

وبشكل عام، لا تتضمّن توصيات الحمل تناول الحامل مكملات زيت السمك، لكن تشير بعض الأبحاث إلى أن الأمهات اللاتي تناولن مكملات أوميغا 3 أثناء الحمل يقل احتمال تعرضهن لولادة مبكرة.

من ناحية أخرى، قد لا تحتاجين إلى مكملات أوميغا 3 إذا تناولت وجبتين من الأسماك الزيتية أسبوعياً، وقد أظهرت أبحاث أن اتباع هذا النمط الغذائي يقلل احتمال انخفاض وزن المولود عند الولادة، وكذلك احتمال الولادة المبكرة.