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المرأة

بعد إشارة الخيانة برسالة العام الجديد.. زوجة ميسي تدعم شاكيرا

Lebanon 24
04-01-2023 | 02:00
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دعمت أنطونيلا روكوزو زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المطربة الكولومبية شاكيرا، بعد رسالة الأخيرة للعام الجديد التي أشارت فيها إلى خيانة صديقها السابق جيرارد بيكيه.

وشهد عام 2022 انفصال شاكيرا عن بيكيه، مدافع برشلونة المعتزل وزميل ميسي السابق في الفريق الإسباني، بعد أن اكتشفت خيانتها له.
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وكتبت شاكيرا على "إنستغرام" بمناسبة حلول العام الجديد: "حتى لو كانت جراحنا لا تزال مفتوحة في هذا العام الجديد فإن الوقت له يد جرّاح. حتى لو خاننا شخص ما يجب أن نستمر في الثقة".


وتلقت شاكيرا أكثر من مليون إعجاب مع آلاف التعليقات، أحدها كان من أنتونيلا وكان يحتوي على 3 قلوب كرموز تعبيرية.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي توجه فيها أنطونيلا دعما علنيا لشاكيرا، حيث أبدت سعادتها برموز تعبيرية العام الماضي بعدما أعلنت المطربة ذات الأصول اللبنانية أن والدها غادر المستشفى، بعد تعرضه لحادث سقوط. (سكاي نيوز)
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