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المرأة

هيفاء وهبي تشوّق جمهورها لفيلمها الجديد (صورة)

Lebanon 24
04-01-2023 | 08:00
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روّجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لفيلمها الجديد "رمسيس باريس"، الذي سيعرض في أول أيام عيد الفطر 2023.
ونشرت هيفاء وهبي البوستر التشويقي الأول للعمل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".
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وكتبت هيفاء وهبي في تعليقها على صورة البوستر، قائلةً: "البوستر التشويقي الأول لفيلم "رمسيس باريس" أول أيام عيد الفطر المبارك 2023".
 
وفيلم "رمسيس باريس" من بطولة هيفاء وهبي، حمدي الميرغني، ومصطفى خاطر، ومحمد سلام، ومحمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، ومحمود حافظ، والتونسية سميرة مقرن، ومصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسي، ومن إنتاج أحمد خالد موسى، وريمون رمسيس. (سيدتي)
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