نجمة "ستيلتو" ديما قندلفت مُتهمة بالعري.. والجمهور يُهاجمها: "والله عيب كثير"! (فيديو)

نشرت الممثلة السورية نجمة مسلسل "ستيلتو" ديما قندلفت فيديو عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

وظهرت ديما بفستان ذهبي قصير وجريء مكشوف الظهر ويتميز بفتحة عند منطق الصدر وهي تتمايل على أغنية unstoppable.

وتعرضت ديما للكثير من الانتقادات بسب إطلالتها التي اعتبرها العديد من المتابعين جريئة جدا وغير لائقة.

ومن بين التعليقات: " والله حرررام عليكي ليش هيك"، "والله عيب كثير التعري مش كذا"، "مغلبه حالها لابسه"، "شوهاد ست ديمه والله كتير هيك اي أي"، "شو هالعري مو طبيعي"، وغيرها من التعليقات الجارحة، في حيم أشاد كثيرون بجمال وأناقة ديما. ما رأيكم؟