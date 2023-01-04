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المرأة

شيرين عبد الوهاب تدعم إسعاد يونس: ألف سلامة عليكي يا غالية (صورة)

Lebanon 24
04-01-2023 | 05:00
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دعمت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الإعلامية والفنانة الكبيرة إسعاد يونس، بعد خضوعها لجراحة تغيير مفصل في الحوض، إثر سقوطها في منزلها.

ووجهت شيرين رسالة دعم لإسعاد يونس عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام"، قالت فيها: "ألف ألف سلامة عليكي يا غالية يا عزيزة، وإن شاء الله نطمّن عليكي قريب".
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وكانت الصفحة الرسمية للفنانة إسعاد يونس على "فيسبوك" قد أعلنت خضوعها لعملية جراحية، من خلال منشور جاء فيه: "أجرت صباح اليوم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عملية جراحية لتغيير المفصل في الجانب الأيمن من منطقة الحوض، بعد سقوطها من على سلّم منزلها، مما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى دار الفؤاد في أكتوبر، حيث أُجريت لها جراحة عاجلة، وهي الآن في مرحلة التعافي". (لها)
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