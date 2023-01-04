شيرين عبد الوهاب تدعم إسعاد يونس: ألف سلامة عليكي يا غالية (صورة)

دعمت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الإعلامية والفنانة الكبيرة إسعاد يونس، بعد خضوعها لجراحة تغيير مفصل في الحوض، إثر سقوطها في منزلها.



ووجهت شيرين رسالة دعم لإسعاد يونس عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام"، قالت فيها: "ألف ألف سلامة عليكي يا غالية يا عزيزة، وإن شاء الله نطمّن عليكي قريب".

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