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المرأة

جورجينا رودريغيز توضح حقيقة الأزمة مع كريستيانو رونالدو!

Lebanon 24
04-01-2023 | 11:00
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نفت عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز التقارير الإعلامية التي تحدثت عن أزمة مع حبيبها نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونشرت رودريغز عقب وصولها إلى العاصمة السعودية الرياض مجموعة صور عبّرت من خلالها عن حبّها وفخرها برونالدو المنتقل حديثاً إلى نادي النصر السعودي.
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وقالت تعليقاً على صورة لرونالدو ظهر فيها مرتدياً قميص فريقه الجديد: "يبدأ فصل جديد! مرة أخرى يظهر من هو الأفضل في العالم... أنا فخورة".
المصدر: لها
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