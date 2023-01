حيل للحصول على بشرة متوهجة هذا الشتاء.. ما هي؟

Advertisement

يمكن أن يكون موسم الشتاء قاسياً تماماً على بشرتنا، بغض النظر عن نوع الجلد لذا من المهم للغاية رعايتها خلال هذا الموسم.إليك 9 طرق لمكافحة البشرة الجافة والمتشققة:- تقشير الجلد مرتين في الأسبوع: في فصل الشتاء، يصبح من المهم للغاية تقشير الجلد لتطهير البشرة الميتة ومنع البقع الجافة. يساعد التقشير أيضاً على ترطيب الأمصال وغيرها من المنتجات على اختراق أعمق وقفل الرطوبة. كما ينقي التقشير العادي المسام والخلايا من خلايا الجلد الميتة. يمكنك إما اختيار الفرك الفيزيائي أو المقشرات الكيميائية AHAS أحماض ألفا هيروكسي للكشف عن التوهج.- لا تتخطي المرطب أبداً: كل جلد يحتاج إلى مرطب - بغض النظر عن نوع بشرتك، بغض النظر عن الموسم. حتى الجلد الدهني يميل إلى أن يكون جافاً للغاية، لذلك لا تتخطي المرطب أبداً. يمكنك ترطيب بشرتك بينما لا تزال مبللة لقفل الترطيب والرطوبة.- اختاري مصل حمض الهيالورونيك: هذا الحمض يرطب الجلد بعمق، ويقلل من ظهور الخطوط الدقيقة. بغض النظر عن نوع بشرتك، فإن حمض الهيالورونيك مناسب للجميع، وأفضل شيء هو أنه يمكن للمرء استخدامه في النهار والروتين الليلي.- امزجي البرونزر وأحمر الخدود معاً: إذا كنت تعتقدين أن البرونز لم يكن مخصصاً لألوان البشرة السمراء أو أنه كان من المفترض أن يمنحك توهجاً صيفياً، ففكري مرة أخرى. يمكن أن يؤدي استخدام الظل الصحيح للبرونز إلى منح بشرتك اللون الدافئ والصحي. كذلك سيمحك هذا تدفق اللون وكذلك التوهج على الفور.- أضيفي قطرة من زيت الوجه إلى كريم أساسك: تكتسب هذه النصيحة شعبية بشكل متزايد لأن هذا الحيلة تضيف التوهج على الجلد - كل ما تحتاجينه هو قطرة من زيت الوجه المفضل لديك، واخلطيه مع كمية الأساس التي تستخدمينها عادة على وجهك وطبقيه ولاحظي الفرق والنتيجة.- استخدمي التمهيدي المرطب: إذا كنت تريدين تثبيت كريم الأساس على بشرتك طوال اليوم، فإن التمهيدي الجيد هو كل ما تحتاجينه.- استخدمي أحمر الشفاه الخاص: من الأفضل دائماً استخدام منتج كريم على منتج مسحوق في فصل الشتاء. وكلنا نعرف الدور الذي يلعبه أحمر الخدود في منحنا هذا التوهج الصحي المشع. لذا، إذا لم يكن لديك أحمر خدود كريمي في متناول يديك، فإن استخدام أحمر الشفاه الكريمي المفضل لديك باعتباره أحمر الخدود هو فكرة رائعة. ليست هذه طريقة رائعة لاستخدام منتج واحد فقط بطريقتين، ولكن أيضاً الحصول على لون أحمر الخدود مكمل للون أحمر الشفاه .- أضيفي مصل فيتامين C إلى روتين العناية بالبشرة: أخيراً، إليك القليل من نصيحة العناية بالبشرة التي يمكن أن تقطع شوطاُ طويلاً في منحك هذا التوهج الطبيعي. من المعروف أن مصلات فيتامين C تعطي بشرتك الوهج الشاب. كل ما عليك فعله هو استثمار مصل فيتامين C الذي تختارينه والتأكد من تطبيقه كل ليلة قبل استخدام مرطبك.