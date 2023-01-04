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المرأة

عوامل غير متوقعة تقلل فرص حملك

Lebanon 24
04-01-2023 | 16:00
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إذا كنتِ تعانين من صعوبة الحمل، فالعوامل التالية قد تكون هي السبب وراء عدم حملك، رغم غرابتها. تابعي القراءة لتتعرفي عليها.
1- نقص اليود
أثبتت الدراسات أن النساء اللاتي تعانين من نقص اليود، تقل فرص حملهن إلى النصف. لذا تأكدي من نسبة اليود في جسمك، واحرصي على أن يحتوي نظامك الغذائي على احتياجات جسمك من اليود.
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يمكنكِ الحصول على اليود من مصادر طبيعية مثل: البيض، المأكولات البحرية، منتجات الألبان، أو عن طريق المكملات الغذائية التي يصفها لكِ الطبيب.
2- المزلقات
الكريمات المزلقة التي تستخدم لتسهيل العلاقة الحميمة تسبب إتلاف الحيوانات المنوية، مما يقلل فرص حدوث الحمل.
إذا كنتِ تستخدمين مثل هذه الكريمات، فاستبدليها بجيل الخصوبة، وهو نوع من الجيل العلاجي يساهم في زيادة إفرازات عنق الرحم، وبالتالي تسهيل العلاقة الحميمة وزيادة الاستمتاع بها، علاوة على أنه ينشط الحيوانات المنوية ويزيد فرص حدوث الحمل.
3- الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي على الصودا
أثبتت الدراسات أن الصودا لها تأثير سلبي على الخصوبة، كما أن المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات بشكل عام تقلل الخصوبة وتؤثر على الصحة العامة. (نواعم) 
المصدر: نواعم
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