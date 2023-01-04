ممثلة شابة تكشف: "أتمنى الارتباط لكن لا أحد يتقدم لخطبتي"

كشفت الفنانة فرح الزاهد، خلال لقائها في برنامج MBC trending، عن حالتها العاطفية، حيث أكدت أنها ليست مرتبطة وتتمنى ذلك، لكن لا أحد يتقدم للارتباط بها.



وقالت فرح: "في الحقيقة، أنا حالياً لست مرتبطة ولا أعيش قصة حب ونفسي يحصل ده لكن مفيش حد بيتقدملي".

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