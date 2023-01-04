Advertisement

المرأة

ممثلة شابة تكشف: "أتمنى الارتباط لكن لا أحد يتقدم لخطبتي"

Lebanon 24
04-01-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1025878-638084549120733230.jpg
Doc-P-1025878-638084549120733230.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الفنانة فرح الزاهد، خلال لقائها في برنامج MBC trending، عن حالتها العاطفية، حيث أكدت أنها ليست مرتبطة وتتمنى ذلك، لكن لا أحد يتقدم للارتباط بها.

وقالت فرح: "في الحقيقة، أنا حالياً لست مرتبطة ولا أعيش قصة حب ونفسي يحصل ده لكن مفيش حد بيتقدملي".
Advertisement
 


وكانت فرح الزاهد قد حصدت جائزة أفضل وجه سينمائي في عام 2022، باختيار الجمهور، وذلك في "مهرجان الأفضل" الذي أقيم منذ أيام عدة. (لها) 
المصدر: لها
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:43 | 2023-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2023-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2023-01-04
11:00 | 2023-01-04
08:00 | 2023-01-04
05:00 | 2023-01-04
04:12 | 2023-01-04
03:59 | 2023-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website