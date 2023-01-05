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المرأة

أحلام الشامسي تطرح ألبوم "رزق الورد" باللهجة العراقية

Lebanon 24
05-01-2023 | 02:00
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طرحت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي مجموعتها الغنائية الجديدة "رزق الورد" باللهجة العراقية عبر قناتها الرسمية في موقع "يوتيوب".
 
وضم الألبوم ست أغاني، الأولى عنوانها "تعالى نعوف" من كلمات محمد الواصف وألحان علي صابر وتوزيع مهند خضر، والثانية "رزق الورد" من كلمات محمد الواصف وألحان علي صابر وتوزيع سيروس، والثالثة "وياك وياك" من كلمات ضياء جبارة محمود وألحان ميثم علاء الدين وتوزيع عثمان عبود، والرابعة "محد يعرف أخبارك" من توقيع محمد الواصف في الكلمات وعلي صابر في الألحان وعثمان عبود في التوزيع، والخامسة عنوانها "حظي" من كلمات حامد الغرباوي وألحان ميثم علاء الدين وتوزيع عثمان عبود، والأغنية السادسة والأخيرة بعنوان "وجه بغداد" وهي من كمات قصي عيسى وألحان علي صابر وتوزيع عثمان عبود. (بصراحة)
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