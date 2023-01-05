وفاة شقيقة فنانة شهيرة بعد صراع مع المرض

أعلنت الفنانة المصرية حنان ماضي، عن وفاة شقيقتها هناء وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت حنان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك":" اختي هناء قابلت ربنا الكريم، اتعذبت بمرضها وربنا يلطف بيها عنده، يارب عليين مع الشهداء باذن الله تعالى".

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وانهالت التعليقات من قبل متابعيها وعدد من مشاهير الوسط الفني، الذي حرصوا على تقديم واجب العزاء لها في وفاة شقيقتها، ومن بين هؤلاء سلمى صباحي "ألف رحمه ونور يا حبيبتي.. ربنا يصبرك". وانهالت التعليقات من قبل متابعيها وعدد من مشاهير الوسط الفني، الذي حرصوا على تقديم واجب العزاء لها في وفاة شقيقتها، ومن بين هؤلاء سلمى صباحي "ألف رحمه ونور يا حبيبتي.. ربنا يصبرك".

جدير بالذكر، أن الفنانة حنان ماضي أحيت العام الماضي حفلاً غنائياً ، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورنه الـ 31. (سيدتي)