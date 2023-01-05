فنانة شابة تكشف مطاردة معجب لها برسائل غريبة: "أنا بقالي سنتين على الحال ده"

كشفت الفنانة الشابة رحمة حسن عن تلقيها رسائل غريبة من معجب، وقيامه بأفعال غريبة مع أصدقائها، وتتبّعها في أماكن عامة من دون علمها.

ونشرت رحمة صورة من رسالة هذا المعجب على "إنستغرام"، وعلّقت عليها قائلة: "الشخص ده من سنتين وهو بيبعت رسايل غريبة وبيعمل حاجات غريبة وبيضايق كل صحباتي البنات، لو نزلت صورة أو حاجة معاهم وحتى الناس اللي بشتغل معاهم أو أصحابي في العادي بيدخل يدوّر على الأكونتات بتاعتهم ويبعتلهم أغاني وحاجات غريبة، ويسأل عني أنا فين وبروح فين وكل أصحابي مش واحد بس... عمل كده مع أكتر من حد".

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وأضافت: "متتبع الأماكن اللي بروح فيها ومش عارفة بيعرف منين أنا بقالي سنتين على الحال ده آخرها المكان اللي كنت مفروض أروحه بكرة علشان شغل…!". (لها)