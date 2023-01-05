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المرأة

فنانة شهيرة تعلن عدم تقديمها ألبومات غنائية أو انتاجات فنية في 2023 لهذا السبب

Lebanon 24
05-01-2023 | 14:00
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كشفت المطربة الإماراتية بلقيس فتحي، عن إجراء تعديلات في خطتها الفنية للعام الجديد 2023.

وفي تصريحات لبرنامج The Insider بالعربي، قالت بلقيس: "سنة 2023 ليس لدي ألبومات غنائية ولا إنتاجات فنية غزيرة، وسأحاول أن ألتقي أكثر بالجمهور، وأحصد نجاح الأغاني التي قدمتها في الفترة الماضية".
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وأضافت: "أسعى لتسويق بعض الأغاني والتركيز عليها في السوشيال ميديا والتطبيقات". (نواعم) 
المصدر: نواعم
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