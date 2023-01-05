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المرأة

حقيبة يد ابنة جيجي حديد حديث الجمهور.. هذا سعرها!

Lebanon 24
05-01-2023 | 08:00
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يبدو أن "خاي"، ابنة عارضة الأزياء الأميركية جيجي حديد، أنيقة كوالدتها، إذ احتفلت الطفلة ذات العامين بالسنة الجديدة بأناقةٍ كبيرة. فقد شاركت عارضة الأزياء الشهيرة صورةً نادرة لطفلتها، عبر خاصية "ستوري" في حسابها على "إنستغرام"، ظهرت فيها الطفلة متألقةً جداً.
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ورغم أن حديد لم تُظهر وجه الطفلة كعادتها، فإنها أعطت جمهورها لمحةً عن الأزياء التي اختارتها لها، حيث أطلت الطفلة مرتديةً بيجاما بيضاء، تزينت بطبعاتٍ سوداء وذهبية، بينما تحمل في يدها حقيبةً صغيرة باللون الذهبي من توقيع دار الأزياء الإيطالية الفاخرة "برادا"، مزينة بالكريستال، ويبلغ ثمنها 3700 دولار.
 



وعلقت الأم، البالغة من العمر 27 عاماً، على تلك الصورة بالقول: "عاماً جديداً سعيداً لكم جميعاً، نرسل لكم الكثير من الحب، ونتمنى لكم الأفضل". (زهرة الخليج) 

المصدر: زهرة
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