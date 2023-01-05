حقيبة يد ابنة جيجي حديد حديث الجمهور.. هذا سعرها!

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يبدو أن "خاي"، ابنة عارضة الأزياء الأميركية جيجي حديد، أنيقة كوالدتها، إذ احتفلت الطفلة ذات العامين بالسنة الجديدة بأناقةٍ كبيرة. فقد شاركت عارضة الأزياء الشهيرة صورةً نادرة لطفلتها، عبر خاصية "ستوري" في حسابها على "إنستغرام"، ظهرت فيها الطفلة متألقةً جداً.ورغم أن حديد لم تُظهر وجه الطفلة كعادتها، فإنها أعطت جمهورها لمحةً عن الأزياء التي اختارتها لها، حيث أطلت الطفلة مرتديةً بيجاما بيضاء، تزينت بطبعاتٍ سوداء وذهبية، بينما تحمل في يدها حقيبةً صغيرة باللون الذهبي من توقيع دار الأزياء الإيطالية الفاخرة "برادا"، مزينة بالكريستال، ويبلغ ثمنها 3700 دولار.