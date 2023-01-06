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المرأة
هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها مع أطفال مستشفى السرطان (فيديو)
Lebanon 24
06-01-2023
|
05:00
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نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو كشفت من خلاله عن احتفالها بعيد ميلادها التاسع والعشرين، بطريقة مميزة وجديدة.
وظهرت هنا في الفيديو وهي تحتفل بعيد ميلادها، مع أطفال مستشفى 57357 لعلاج السرطان، وتقدّم لهم مجموعة من الهدايا والألعاب.
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وعلّقت هنا على احتفالها بأطفال مستشفى 57357 قائلةً: "النهاردة بقيت 29 سنة آخر سنة في العشرينات. قررت إنه يبقى مختلف وسنة جديدة عليا. قررت محدش يجيبلي أي هدية وأنا اللي أجيب السنادي 29 هدية".
وأضافت: "قضيت أجمل يوم في 57357 ، احتفلت معاهم بعيد ميلادي، انتوا أسعدتوني يمكن أكتر بكتير م أنا اسعدتكوا طاقة إيجابية رهيبة حسيت بيها النهاردة. ربنا يسعد قلبكوا زي ما فرحتوني. ياريت تروحوا تزوروا الأطفال هناك مش بس هتبسطوهم أنتوا كمان هتتبسطوا زيي النهاردة".
وكان الفنان أحمد فهمي قد نشر عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" صورة ظهر فيها بوضع رومانسي مع زوجته الفنانة هنا الزاهد، هنّأها فيها بمناسبة عيد ميلادها، وعلّق على الصورة قائلاً: "كل سنة وانتي طيبة يا هنونه ودايماً ناجحة ومكسّرة الدنيا فخور بيكي".
المصدر: لها
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