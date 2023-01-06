بعد مواجهتها صعوبة في المشي على المسرح.. أديل تكشف عن إصابتها بهذا المرض!

نشر موقع Daily Star فيديو من حفل النجمة البريطانية أديل، الذي أحيته ليلة رأس السنة استقبالاً للعام الجديد.

وظهرت اديل في الفيديو وهي تعاني من الألم خلال الغناء، وكانت تحاول الانتقال بين أطراف المسرح، فاعتقد الحضور أنها تعاني من ألم في قدمها، لتصرّح لاحقاً النجمة بأنها تعاني من ألم شديد في ظهرها سببه "عرق النَسا".

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أديل كشفت سابقاً أنها عانت لمدة طويلة من آلام مزمنة في ظهرها، بسبب الإجهاد والحركات الخاطئة. كما كشفت النجمة أنها تعرّضت للإصابة بـ"عرق النَسا" مرّتين في حياتها سابقاً، الأولى في عمر الـ15، والثانية بعد إنجابها لطفلها بعمليّة قيصريّة، ممّا تسبّب في انزلاقات غضروفيّة وخلع بالحوض.

ما هو "عرق النسا"؟



يشير عرق النَسا إلى الألم الذي يمتد على طول العصب الوركي، والذي يتفرع من أسفل الظهر ممتداً إلى الوركين والأرداف وأسفل كل ساق، وعادة ما يؤثر عرق النَسا في جانب واحد فقط من الجسم.

عادةً ما ينشأ عرق النسا عندما يضغط القرص المنفتق أو النتوءات العظمية في العمود الفقري، أو عند تضيّق في مسافات العمود الفقري (تضيُّق القناة الشوكية) على جزء من العصب، يسبب هذا الإصابةَ بالالتهاب والشعور بالألم، والشعور غالباً ببعض الوخز في الساق المصابة.

ويحدث عِرق النَسا عندما ينضغط العصب الوركي، وينجم ذلك عادةً عن انفتاق أحد الأقراص في العمود الفقري أو فرط نمو العظم (نتوء عظمي) في الفقرات، وفي حالات أكثر ندرة، يمكن أن ينضغط العصب بورم أو أن يتضرر بسبب مرض كداء السكري. (سيدتي)