Advertisement

المرأة

بعد مواجهتها صعوبة في المشي على المسرح.. أديل تكشف عن إصابتها بهذا المرض!

Lebanon 24
06-01-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1026416-638086101563693567.jpg
Doc-P-1026416-638086101563693567.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر موقع Daily Star فيديو من حفل النجمة البريطانية أديل، الذي أحيته ليلة رأس السنة استقبالاً للعام الجديد.
 
وظهرت اديل في الفيديو وهي تعاني من الألم خلال الغناء، وكانت تحاول الانتقال بين أطراف المسرح، فاعتقد الحضور أنها تعاني من ألم في قدمها، لتصرّح لاحقاً النجمة بأنها تعاني من ألم شديد في ظهرها سببه "عرق النَسا".
Advertisement
 
أديل كشفت سابقاً أنها عانت لمدة طويلة من آلام مزمنة في ظهرها، بسبب الإجهاد والحركات الخاطئة. كما كشفت النجمة أنها تعرّضت للإصابة بـ"عرق النَسا" مرّتين في حياتها سابقاً، الأولى في عمر الـ15، والثانية بعد إنجابها لطفلها بعمليّة قيصريّة، ممّا تسبّب في انزلاقات غضروفيّة وخلع بالحوض.
 
ما هو "عرق النسا"؟

يشير عرق النَسا إلى الألم الذي يمتد على طول العصب الوركي، والذي يتفرع من أسفل الظهر ممتداً إلى الوركين والأرداف وأسفل كل ساق، وعادة ما يؤثر عرق النَسا في جانب واحد فقط من الجسم.
عادةً ما ينشأ عرق النسا عندما يضغط القرص المنفتق أو النتوءات العظمية في العمود الفقري، أو عند تضيّق في مسافات العمود الفقري (تضيُّق القناة الشوكية) على جزء من العصب، يسبب هذا الإصابةَ بالالتهاب والشعور بالألم، والشعور غالباً ببعض الوخز في الساق المصابة.
 
ويحدث عِرق النَسا عندما ينضغط العصب الوركي، وينجم ذلك عادةً عن انفتاق أحد الأقراص في العمود الفقري أو فرط نمو العظم (نتوء عظمي) في الفقرات، وفي حالات أكثر ندرة، يمكن أن ينضغط العصب بورم أو أن يتضرر بسبب مرض كداء السكري. (سيدتي)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2023-01-06
08:00 | 2023-01-06
07:00 | 2023-01-06
05:00 | 2023-01-06
02:00 | 2023-01-06
23:00 | 2023-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website