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المرأة

ميريام فارس لأول مرّة في المكسيك.. والسبب؟

Lebanon 24
06-01-2023 | 14:00
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أعلنت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عن أحدث حفلاتها الغنائية في دولة المكسيك.
 
 
ونشرت ميريام بوستر الحفل عبر "انستغرام"، وعلقت عليه قائلة: "لأول مرة في المكسيك ملكة المسرح ميريام فارس تحيي حفلاً غنائياً يوم الأحد ٥ فبراير في منتجع برشيلو ريفييرا، مايا ذي غراند".
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وكانت ميريام فارس قد ختمت عام ٢٠٢٢ بتحقيق الحلم الذي كانت تحلم به منذ صغرها من خلال الرسالة التي حملتها منذ بداية مسيرتها الفنية وهي جمع الحضارات العربية بفنها بعدما اختارتها الفيفا لتقديم أغنية الفيفا للمشجعين وهي "توكو تاكا" التي جمعتها مع نجمين عالميين نيكي ميناج ومالوما هذا بالاضافة الى مشاركتها في افتتاح حفلات المشجعين في قطر. (بصراحة)
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