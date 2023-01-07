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رحمة رياض تتألق بالأخضر في حفل افتتاح خليجي 25 (فيديو وصور)

Lebanon 24
07-01-2023 | 02:00
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شاركت الفنانة العراقية رحمة رياض في حفل افتتاح النسخة 25 من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في ملعب البصرة الدولي.
 
 
وتألقت رحمة باللون الأخضر في حفل الافتتاح، حيث ارتدت بدلة كلاسيكية واسعة من القماش المخملي، وتركت شعرها منسدلاً.
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ولم تتمكن رحمة رياض من الانضمام إلى الاحتفال قبل بداية المباراة بسبب الزحام وعدم قدرتها على الوصول إلى الملعب، لكنها شاركت بتقديم فقرتها الغنائية بين شوطي المباراة.
 
وحرصت رحمة رياض على غناء أغنية عاش العراق بين شوطي المباراة في ملعب البصرة الدولي، وبعد الانتهاء من فقرتها الغنائية عبرت عن سعادتها بالمشاركة في حفل افتتاح النسخة 25 من كأس الخليج العربي. 
 
 
وكتبت رحمة رياض عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ويبقى العراق شامخًا عاليًا أبد الدهر".
 
وتابعت: "فخورة بإني ابنة هذا البلد العظيم، وسعيدة جدأ بمشاركتي بين هلي وناسي في هكذا حدث رياضي مشرف يليق بعراقنا الحبيب وصورته المشرقة ومنها للأعلى". (et بالعربي)

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