إليكِ أسس التغذية السليمة للحامل

بعض النساء يستخدمن الحمل كذريعة لتناول كميات كبيرة من الطعام، وأطعمة غير صحية وحلويات تحتوي على سعرات حرارية عالية، بدعوى أن الحمل يحتاج إلى تغذية مضاعفة، فيما تقع بعض الحوامل في فخ فكرة أن الحمل يسبب زيادة في الوزن، فلا بأس من تناول الطعام بلا حساب طالما أن الوزن سيزيد. إلا أن الحمل الصحي يعتمد على نمط تغذية صحي ومتوازن.

Advertisement

أهمية التغذية السليمة في الحمل

لا بأس من تناول الحلويات الخفيفة أو بعض الأطعمة الخفيفة في بعض الأحيان، ولكن ضعي في اعتبارك أن العناصر الغذائية التي ستتناولينها أثناء الحمل، سوف تنتقل إلى طفلك، لذا؛ إذا كان الجزء الأكبر من نظامك الغذائي يعتمد على البيتزا أو البرجر أو الطعمة غير الصحية، فإن هذه الأطعمة ستكون هي أساس النظام الغذائي لطفلك.

وحتى تضمنين التغذية الجيدة التي تدعم صحتك، وتعزز نمو الجنين، عليكِ أن تحرصي على إمداد جسمك ب300 سعر حراري يومياً بالإضافة إلى سعراتك الحرارية المعتادة، على أن تأتي هذه السعرات الحرارية من مصادر غذائية مفيدة. أي لا تعتمدي على أطعمة غير صحية تمد جسمك بسعرات حرارية لا يستفيد منها طفلك.