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المرأة

إليكِ أسس التغذية السليمة للحامل

Lebanon 24
07-01-2023 | 14:00
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بعض النساء يستخدمن الحمل كذريعة لتناول كميات كبيرة من الطعام، وأطعمة غير صحية وحلويات تحتوي على سعرات حرارية عالية، بدعوى أن الحمل يحتاج إلى تغذية مضاعفة، فيما تقع بعض الحوامل في فخ فكرة أن الحمل يسبب زيادة في الوزن، فلا بأس من تناول الطعام بلا حساب طالما أن الوزن سيزيد. إلا أن الحمل الصحي يعتمد على نمط تغذية صحي ومتوازن.
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أهمية التغذية السليمة في الحمل
لا بأس من تناول الحلويات الخفيفة أو بعض الأطعمة الخفيفة في بعض الأحيان، ولكن ضعي في اعتبارك أن العناصر الغذائية التي ستتناولينها أثناء الحمل، سوف تنتقل إلى طفلك، لذا؛ إذا كان الجزء الأكبر من نظامك الغذائي يعتمد على البيتزا أو البرجر أو الطعمة غير الصحية، فإن هذه الأطعمة ستكون هي أساس النظام الغذائي لطفلك.
وحتى تضمنين التغذية الجيدة التي تدعم صحتك، وتعزز نمو الجنين، عليكِ أن تحرصي على إمداد جسمك ب300 سعر حراري يومياً بالإضافة إلى سعراتك الحرارية المعتادة، على أن تأتي هذه السعرات الحرارية من مصادر غذائية مفيدة. أي لا تعتمدي على أطعمة غير صحية تمد جسمك بسعرات حرارية لا يستفيد منها طفلك.
هناك بعض العناصر الغذائية الرئيسية التي يحتاجها جسمك أثناء الحمل، وهي:
 
- البروتينات: لنمو الخلايا وإنتاج الدم.
- الكربوهيدرات: لتوفير الطاقة.
- الكالسيوم: للحفاظ على صحة عظامك.
- الحديد: لحمايتك من الإصابة بفقر الدم (الأنيميا).
- حمض الفوليك: لحماية الجنين من الإصابة بعيوب الجهاز العصبي.
كما يجب أن يشمل نظامك الغذائي الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات A و C و B6 و B12 و D والدهون الصحية.
 
الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء الحمل
كما يجب التأكد من تناول الأطعمة الصحية أثناء الحمل، يجب أيضاً تجب الأطعمة والمشروبات التي قد تسبب ضرراً للحمل، مثل:
- الكحوليات.
- الحد من تناول الكافيين أو منعه تماماً.
- الألبان غير المبسترة.
- البيض النيء أو غير المطبوخ جيداً، والأطعمة التي تحتوي على بيض نيء مثل الموس والتيراميسو.
- اللحوم المصنعة مثل النقانق. (نواعم) 
 
المصدر: نواعم
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