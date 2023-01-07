7 أخطاء تجميلية شائعة تجنبوها في العام 2023

يُشكّل الحصول على بشرة مُشرقة وشعر صحّي من أكثر الأهداف شيوعاً بحلول العام الجديد، ولكن تحقيق هذا الهدف لايمكن أن يتم إلا بتجنّب الأخطاء الشائعة التي نرتكبها بسبب الإهمال أو لعدم معرفة أصول العناية التجميلية. تعرّفوا على أبرزها فيما يلي:

Advertisement

1- إهمال تنظيف البشرة

تُعتبر خطوة تنظيف البشرة بشكل يومي ضرورية للتخلص من الإفرازات الزهميّة، والتعرّق، والتلوث، وآثار الماكياج المتراكمة على سطح البشرة. ويتسبّب إهمال هذه الخطوة بتكدّس الأوساخ داخل المسام، وفقدان النضارة، وظهور البثور، وتسريع شيخوخة الجلد نتيجة تباطؤ آلية تجدّد الخلايا.



2- التعامل بقسوة مع البشرة

ينعكس اعتماد القسوة في مجال العناية بالبشرة بشكل سلبي عليها، ولذلك ينصح الخبراء بتجنّب الإفراط بتقشيرها أكثر من مرة أسبوعياً لحمايتها من الجفاف، والتحسّس، والإفراط في الإفرازات الزهميّة. يُنصح أيضاً بتجنّب كريمات العناية التي تحتوي على مكونات قاسية على البشرة والبحث عن مكوّنات مرطّبة مثل السكوالان، والحمض الهيالوريني، وزيت جوز الهند، وزبدة الشيا.



لم يعُد مسموحاً اقتراف خطأ عدم شطف ماء ميسيلير بعد تطبيقها على سطح البشرة، كونها تحتوي على مكوّنات مُجفّفة للجلد. ولذلك يُنصح بشطفها بالماء أو برذاذ المياه الحرارية قبل ترطيب البشرة نهاراً وتطبيق الكريم المغذّي عليها مساءً.



4- إهمال الحماية من الشمس

تُعتبر الشمس العدو الأول للبشرة، فأشعتها ما فوق البنفسجيّة تُسرّع شيخوخة الجلد وهي قادرة على مقاومة الغيوم، والهواء، والمطر. هذا ما يُفسّر ضرورة استعمال كريم الحماية من الشمس بشكل يومي طوال العام.



5- وضع اليدين على الوجه باستمرار

هي عادة منتشرة جداً وسيئة جداً كونها تتسبّب بنقل البكتيريا التي يمكن أن تتواجد على اليدين إلى الوجه مما يزيد من خطر ظهور البثور على البشرة وتحسّس العينين. 3- عدم شطف ماء ميسيليرلم يعُد مسموحاً اقتراف خطأ عدم شطف ماء ميسيلير بعد تطبيقها على سطح البشرة، كونها تحتوي على مكوّنات مُجفّفة للجلد. ولذلك يُنصح بشطفها بالماء أو برذاذ المياه الحرارية قبل ترطيب البشرة نهاراً وتطبيق الكريم المغذّي عليها مساءً.4- إهمال الحماية من الشمستُعتبر الشمس العدو الأول للبشرة، فأشعتها ما فوق البنفسجيّة تُسرّع شيخوخة الجلد وهي قادرة على مقاومة الغيوم، والهواء، والمطر. هذا ما يُفسّر ضرورة استعمال كريم الحماية من الشمس بشكل يومي طوال العام.5- وضع اليدين على الوجه باستمرارهي عادة منتشرة جداً وسيئة جداً كونها تتسبّب بنقل البكتيريا التي يمكن أن تتواجد على اليدين إلى الوجه مما يزيد من خطر ظهور البثور على البشرة وتحسّس العينين.