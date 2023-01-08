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المرأة
نجوى كرم عن احتمال زواجها في 2023: ليه لأ؟
Lebanon 24
08-01-2023
|
02:00
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تحدثت الفنانة نجوى كرم، عن إمكانية ارتباطها وزواجها خلال العام الحالي 2023، مُشيرة إلى أنها متفائلة جداً بالعام الجديد لأسباب "رقمية"، وقالت إن جمهورها يحب أن يراها في حالة حب دائماً.
وقالت نجوى كرم، خلال لقائها مع ET بالعربي، بعد سؤالها: هل ستكون عروس 2023؟ فعلّقت: "ليه لأ؟ إيه المشكلة؟ حتى الرقم حلو حبيته؛ لأن مجموعه 7، وأنا بحب الرقم 7، لو الوقت ده مكتوبلي من فوق أتجوز فيه يبقى أنا هخضع له أكيد في الأرض، الفانز بيحبوا يشوفوني مغرومة، وأنا دايماً مغرومة".
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وكشفت نجوى كرم كواليس الحفل الغنائي الأضخم "تريو آربك نايت" في الرياض، وردت على المشككين في وجود توتر بين النجمات على المسرح، وقالت: "الناس كانت حاسة إن مفيش حاجة هتجمعنا، بس كان الصالون جامعنا قبل المسرح، وفي ود وكان اللقاء لذيذ.. ما كان في تشنجات اللي كان الفانز بيفتكروها بالماضي.. فعلاً ما لقيت هالتشنج بالعكس؛ كان في تودد أكتر وسلمنا على بعض بمحبة".
وأضافت: "كل حد مننا ليه جمهوره وليه فنه وأغانيه، ولكن اتحدنا ولونّا السما بكل الألوان، وكان في إيجابية في التعامل عشان نطلع عمل يحبه الناس".
المصدر: سيدتي
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