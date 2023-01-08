ارتبط بإطلالتها الجريئة قبل وفاتها... فستان الأميرة ديانا للبيع في مزاد (صور)

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لا يزال الفستان المخملي الحريري بلون الباذنجان من أكثر فساتين الأميرة ديانا شهرة. فقد ارتدته في صورة ملكية رسمية في عام 1991 ثمّ في جلسة تصوير "فانيتي فير" الحميمة في عام 1997، قبل وفاتها مباشرة.ولأول مرّة منذ أكثر من 25 عاماً، سيُباع الفستان بالمزاد العلني، ومن المتوقّع أن يصل سعره إلى 120 ألف دولار في مزاد "سوثبيز" في نيويورك في وقت لاحق من هذا الشهر.صمّم مصمّم الأزياء فيكتور إدلشتاين الفستان الذي اعتُبر تحفة فنّية ارتبطت بآخر إطلالة لديانا بأسلوب حياتها الجديد بعد الانفصال، وتميّز بتخلّيه عن حمالات وبرقبة منحوتة على شكل قلب وتنورة على شكل خزامى. وقد بيع آخر مرة بمبلغ 24150 دولاراً في عام 1997، خلال مزاد خيري لدار "كريستي" ضمّ 79 فستاناً تبرعت بها ديانا. وبلغت المبيعات بالإجمال آنذاك 3.25 مليون دولار، استفادت منها منظمات السيدا (الإيدز) والسرطان بما في ذلك مستشفى مارسدن الملكي، حيث شغلت منصب الرئيس لمدّة ثماني سنوات.