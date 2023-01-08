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المرأة

هايلي بيبر: عانيت من الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة

Lebanon 24
08-01-2023 | 11:00
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تحدثت عارضة الأزياء الأميركية هايلي بيبر بمنتهى الصراحة عن تأثير حالتها الصحية والعقلية عليها، بعد معاناتها من سكتة دماغية العام الماضي.

وأوضحت هايلي في بودكاست لصالح مجلة "فوغ" العالمـية بعنوان Run-Through أنها عانت من الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة؛ إذ تملّكها الخوف من أن يتكرر الشيء ذاته معها مجددًا بشأن إصابتها بسكتة دماغية.
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وقالت زوجة النجم الكندي جاستن بيبر: "كان مجرد شعور ينتابني حول عدم الرغبة بتكرار تلك التجربة مجددًا، لقد كان الأمر مرعبًا، ومزعجًا، ومربكًا للغاية بكل طريقة يمكن أن تتخيلها".(فوشيا)
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