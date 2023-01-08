هايلي بيبر: عانيت من الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة

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تحدثت عارضة الأزياء الأميركية هايلي بيبر بمنتهى الصراحة عن تأثير حالتها الصحية والعقلية عليها، بعد معاناتها من سكتة دماغية العام الماضي.وأوضحت هايلي في بودكاست لصالح مجلة "فوغ" العالمـية بعنوان Run-Through أنها عانت من الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة؛ إذ تملّكها الخوف من أن يتكرر الشيء ذاته معها مجددًا بشأن إصابتها بسكتة دماغية.وقالت زوجة النجم الكندي جاستن بيبر: "كان مجرد شعور ينتابني حول عدم الرغبة بتكرار تلك التجربة مجددًا، لقد كان الأمر مرعبًا، ومزعجًا، ومربكًا للغاية بكل طريقة يمكن أن تتخيلها".(فوشيا)