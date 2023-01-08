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المرأة

إختيار ماجدة الرومي سفيرة للفنانين العرب

Lebanon 24
08-01-2023 | 14:00
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أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإعلامية العربية عن اختيار الفنانة ماجدة الرومي سفيرة للفنانيين الشباب العرب. 
ورحب هيثم علي يوسف رئيس مجلس الوحدة الإعلامية العربية بهذا الاختيار مشيداً بالمسيرة الفنية الطويلة للرومي والتي شكلت مدرسة فنية للموسيقى العربية والموسيقى الكلاسيكية والأوبرا.
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