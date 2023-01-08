ما هي فوائد القرنفل مع الشامبو للشعر؟

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القرنفل أو المسمار كما يطلق عليه في بعض البلدان العربية واحد من أهم المكونات الطبيعية، يستخدم منذ القدم في الطهي والطب، يدخل كمادة أساسية في تركيبة العديد من المستحضرات، خاصة تلك المتعلقة بالعناية بالشعر لاحتوائه على الكثير من المعادن، مثل البوتاسيوم، الصوديوم، الفوسفور، الحديد والفيتامينات، مثل فيتامين C، A و K ، هذا إضافة إلى غناه بمضادات الأكسدة، البكتيريا والطفيليات...ما هي فوائد القرنفل للشعر؟