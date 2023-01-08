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المرأة
ما هي فوائد القرنفل مع الشامبو للشعر؟
Lebanon 24
08-01-2023
|
16:00
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القرنفل أو المسمار كما يطلق عليه في بعض البلدان العربية واحد من أهم المكونات الطبيعية، يستخدم منذ القدم في الطهي والطب، يدخل كمادة أساسية في تركيبة العديد من المستحضرات، خاصة تلك المتعلقة بالعناية بالشعر لاحتوائه على الكثير من المعادن، مثل البوتاسيوم، الصوديوم، الفوسفور، الحديد والفيتامينات، مثل فيتامين C، A و K ، هذا إضافة إلى غناه بمضادات الأكسدة، البكتيريا والطفيليات...
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ما هي فوائد القرنفل للشعر؟
• يحفز القرنفل نمو الشعر، لأنه يحتوي على عدد من الفيتامينات والمعادن التي تضاعف من تدفق الدم إلى البصيلات، ما يساعد على ضخ الأوكسجين، وبالتالي تغذيتها وزيادة نموها.
• يحمي الشعر من التساقط ويعالجه.
• يكافح إصابة فروة الرأس بالقشرة.
• العناصر الموجودة في القرنفل، سواء استخدم كأعواد أو زيت تحسن من إنتاج الميلانين الصبغة المسؤولة عن لون الشعر الطبيعي، ما يساعد على تأخير ظهور الشعر الأبيض.
• يمنح القرنفل الشعر اللمعان والملمس الناعم.
• يضفي رائحة عطرة على الشعر.
• ينظف فروة الرأس بعمق ويطهرها.
• يساعد في التخلص من القمل لغناه بمضادات البكتيريا والالتهابات.
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