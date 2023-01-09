لاميتا فرنجية كالحوريات في صحراء دبي.. شاهدوا كيف بدت بإطلالة جريئة جداً (صور)

نشرت عارضة الأزياء لاميتا فرنجية صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

لاميتا التي كانت تخضع لجلسة تصوير في صحراء دبي، بدت كالحوريات بالأبيض حيث ارتدت "كروب توب" جريئة مع تنورة بفتحة تصل لأعلى الساق.

وكالعادة تثير لاميتا الجدل بمنشوراتها على مواقع التواصل، حيث انهالت تعليقات المتابعين التي انقسمت بين مؤيد ومعارض، فاعتبر البعض ان لاميتا هي أيقونة جمال، في حين انتقدها البعض الآخر لجرأتها. ما رأيكم؟