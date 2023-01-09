Advertisement

المرأة

جورجينا رودريغز تحمل حقيبة نادرة تقتنيها أغنى نساء العالم.. سعرها خيالي!

Lebanon 24
09-01-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1027109-638088583646260097.png
Doc-P-1027109-638088583646260097.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أصبحت عارضة الأزياء جورجينا رودريغز بعد انتقالها مع حبيبها لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو إلى السعودية محط إهتمام الجمهور العربي على السوشيال ميديا.

 

 
Advertisement

وتداول رواد مواقع التواصل إحدى إطلالات جورجينا والتي كانت قد ارتدتها في طريقها إلى الرياض للمرة الأولى قبل أيام، حيث أطلت بمعطف مصنوع من الفراء ماركة Elpidio loffredo الذي لا يقل سعره عن 4 الآف دولار.

 

 

ونسقت مع المعطف حقيبة يد مميزة من ماركة "هيرمز بيركن"، وتعد قطعة نادرة ومحدودة في العالم ويطلق عليها اسم "هيمالايا بيركن"، وهي مصنوعة من جلد التمساح، وسميت بهذا الاسم لتلوينها الذي يستحضر جبال الهيمالايا المغطاة بالثلوج، ويبلغ سعرها أكثر من 100 ألف دولار.

 

يذكر أن هذه الحقيبة لا تقتنيها سوى أغنى النساء حول العالم، ومن بينهن النجمة العالمية جينيفر لوبيز ومصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان. (لها)

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
02:00 | 2023-01-09
16:00 | 2023-01-08
14:00 | 2023-01-08
11:00 | 2023-01-08
08:00 | 2023-01-08
05:00 | 2023-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website