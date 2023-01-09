جورجينا رودريغز تحمل حقيبة نادرة تقتنيها أغنى نساء العالم.. سعرها خيالي!

أصبحت عارضة الأزياء جورجينا رودريغز بعد انتقالها مع حبيبها لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو إلى السعودية محط إهتمام الجمهور العربي على السوشيال ميديا.

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وتداول رواد مواقع التواصل إحدى إطلالات جورجينا والتي كانت قد ارتدتها في طريقها إلى الرياض للمرة الأولى قبل أيام، حيث أطلت بمعطف مصنوع من الفراء ماركة Elpidio loffredo الذي لا يقل سعره عن 4 الآف دولار.

ونسقت مع المعطف حقيبة يد مميزة من ماركة "هيرمز بيركن"، وتعد قطعة نادرة ومحدودة في العالم ويطلق عليها اسم "هيمالايا بيركن"، وهي مصنوعة من جلد التمساح، وسميت بهذا الاسم لتلوينها الذي يستحضر جبال الهيمالايا المغطاة بالثلوج، ويبلغ سعرها أكثر من 100 ألف دولار.

يذكر أن هذه الحقيبة لا تقتنيها سوى أغنى النساء حول العالم، ومن بينهن النجمة العالمية جينيفر لوبيز ومصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان. (لها)