الرجال يُهاجمون الإعلامية رضوى الشربيني.. ماذا فعلت؟

بعد تغريدة لها عن الرجل، أثارت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني حالة من الجدل والغضب بين الجمهور.

وشاركت رضوى متابعيها عبر حسابها في "تويتر" تغريدة تهاجم من خلال الرجل بطريقة ملتوية، وكتبت: "هتديله أكبر من قيمته؛ هيديلك أقل من قيمتك..هى الدنيا كده".

هتديله أكبر من قيمته؛ هيديلك أقل من قيمتك..هى الدنيا كده pic.twitter.com/SL6OTOAk96 — Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) January 8, 2023 Advertisement

وهذه ليست المرة الأولى التي تفتعل فيها الشربيني الحرب بينها وبين الرجل، لاسيما أنها معروفة بانتقاداتها اللاذعة للرجال

وانقسمت ردود الأفعال بين معارض ومؤيد، فالبعض رأى تغريدتها محاولة لزعزعة عماد الأسرة المصرية، كما أن الرجال أعربوا عن استيائهم من محاولاتها المستمرة في تشويه صورتهم أمام المرأة، فكتب أحدهم منتقدًا: "لا مش حقيقي كل ما الراجل يحس بالتقدير من زوجتة كل ما يديلها اضعاف ده زي ما قولتي ف اخر جزء من كلامك ، لكن مشكلة بعض الاعلاميين دلوقتي ومنهم رضوي انهم بياخدوا حالة شاذة ويعمموا عليها وكأن ده اللي بيحصل فعلا ، والمشكله بتصدقوا وعاش يا رضوي وفعلا يا رضوي وبلا بلا بلا".

في حين كانت لأخرى رأي آخر، فكتبت متفقة مع رأي الشربيني: "في حقيقه عند معظم الرجال وده بسبب إيمانه بالعادات والتقاليد أكثر م يعرف دينه مافيش شخص سوي وبيميز بين الحلال والحرام هيمشي بالمبدا ده الراجل السوي كل م الست تديله يديها أضعافه ودايما"الراجل الاكثر حب في العلاقه دايما ناجحه". (البوابة)