بعد فيديو الرقص.. أول ظهور لشيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل (صورة)

نعت الفنانة شيرين عبد الوهاب، نجل الفنان جورج وسوف، من خلال منشور نشرته عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة على حسابها الشخصي بـ"إنستغرام".



وكتبت شيرين موجهة رسالة إلى جورج وسوف قائلة: "الله يرحم وديع جورج وسوف.. الله يكون في عونك ويصبرك يا أبو وديع".

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