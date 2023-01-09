Advertisement

المرأة

بعد فيديو الرقص.. أول ظهور لشيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل (صورة)

Lebanon 24
09-01-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1027127-638088639937410527.jpg
Doc-P-1027127-638088639937410527.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نعت الفنانة شيرين عبد الوهاب، نجل الفنان جورج وسوف، من خلال منشور نشرته عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة على حسابها الشخصي بـ"إنستغرام".

وكتبت شيرين موجهة رسالة إلى جورج وسوف قائلة: "الله يرحم وديع جورج وسوف.. الله يكون في عونك ويصبرك يا أبو وديع".
Advertisement
 


ويعتبر ذلك أول ظهور لشيرين على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أزمة الفيديو الذي ظهرت فيه وهي ترقص بطريقة هستيرية بأحد أماكن السهر في لبنان. (لها) 
المصدر: لها
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2023-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2023-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:53 | 2023-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:00 | 2023-01-09
05:00 | 2023-01-09
02:00 | 2023-01-09
16:00 | 2023-01-08
14:00 | 2023-01-08
11:00 | 2023-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website