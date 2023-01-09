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المرأة

نصائح تساعدك عند اختيار اسم طفلك

Lebanon 24
09-01-2023 | 14:00
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يعتبر اختيار اسم طفلك من اهم القرارات، خاصة إذا لم تكوني متفقة مع زوجك على اسم معين. فاليك هذه النصائح: 
1- اختاري الاسم الذي يعجبك بغض النظر عن كونه تقليدياً أو منتشراً
إذا كان هناك اسم يعجبك، ومتفقة عليه مع زوجك، ولكنكِ مترددة لأنه منتشر، أو مكرر في العائلة، أو غريباً بعض الشيء، فلا تلتفتي لمثل هذه الأفكار التي تعوق فرحتك باسم طفلك.
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2- لا ترفضي اسم العائلة
إذا كان لقب عائلة زوجك جيداً ويتماشى مع العصر، فلا ترفضي تسمية طفلك باسم العائلة لمجرد الرفض، تذكري أن طفلك يحمل اسم عائلته ويجعله مستمراً لأجيال أخرى، فلا داعي للرفض طالما أن الاسم مناسب. وتذكري أن قراراً كهذا يمكن أن يعزز مكانتك بين عائلة زوجك.
3- تخلصي من القوالب المتحجرة
هناك قوالب متحجرة يضعها المجتمع وتعوق بينك وبين تسمية طفلك بالاسم الذي تحبينه، مثل أن يكون الاسم قديم، أو تقليدي. لا تلتفتي لمثل هذه الأفكار الرجعية، واختاري اسم طفلك كما تحبين.
4- لا تعرضي علاقتك بزوجك للخطر
المولود ليس طفلك بمفردك، زوجك أيضاً له الحق في الموافقة على اسم طفلك أو رفض الاسم طالما أنه لا يحبه، لذا لا تعرضي علاقتك بزوجك للخطر وتدخلي في معارك كبيرة بسبب أنكِ ترغبين في تسمية المولود باسم ما، بينما لا يقبله زوجك. فكري في اسم آخر وشاركي زوجك البحث حتى تتوصلان إلى اسم يعجب كل منكما.
المصدر: نواعم
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