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المرأة

"أجمل من جورجينا".. سعودية تشبه صديقة رونالدو فمن هي؟ (صورة)

Lebanon 24
09-01-2023 | 16:00
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إنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشابة وجدها عدد كبير من المتابعين أنها شبيهة بجورجينا رودريغيز، صديقة النجم كريستيانو رونالدو الذي انتقل مؤخرا للسعودية، ما أثار تفاعلاً.



وتداول رواد مواقع التواصل صوراً ومقاطع فيديو لشابة سعودية، تم وصفها بأنها شبيهة جورجينا، بل رآها البعض بأنها أجمل، فيما سخر البعض الآخر منها.
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وبعد الاطلاع على حساب "تيك توك"، تبين أن  مقطع الفيديو المتداول يعود لمشهورة مواقع التواصل والتيك توكر السعودية ريما العنزي.


وظهرت الشابة في الفيديو بإطلالة مماثلة لإطلالة جورجينا أثناء احتفالية نادي النصر بصديقها رونالدو في حفل تقديمه للجمهور، مع شبه كبير في "اللوك" والملابس.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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