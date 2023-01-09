تقلل أعراض الإنفلونزا.. فوائد قد لا تعرفينها لحبوب منع الحمل

تحتوي حبوب منع الحمل على هرمون البروجسترون، وبعضها على هرمون الاستروجين أيضاً، وتُستخدم في كثير من الأحيان، للتوازن الهرموني.

وتعتبر موانع الحمل الفموية آمنة بشكل عام، مع حد أدنى من المخاطر، فإذا كانت المرأة تعاني من ارتفاع ضغط الدم، أو لها تاريخ عائلي مع الجلطات، أو كانت مدخنة، يجب مراجعة الطبيب قبل تناول الحبوب، وفق موقع "ليفينغ سترونغ".

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وتُستخدم هذه الحبوب لتخفيف أعراض متلازمة ما قبل الحيض، وهي أعراض مبكرة للدورة الشهرية بأسبوع أو أسبوعين.

هذا وينصح الأطباء بها في بعض الحالات للتخلص من حب الشباب، وشعر الوجه، وتوصف لعلاج نمو الأنسجة داخل الرحم وتمتد إلى المبايض والمثانة، وتسبب الألم. كما تساعد على تقليل غزارة نزيف الدورة الشهرية.

وعند وجود خطر من الإصابة بسرطان المبيض، يُنصح باستخدامها للحد من الإباضة، وتفيد دراسات بأن ذلك يقلل خطر هذا الورم 50%.

وتعتبر الحبوب من العلاجات المساعدة على توازن الهرمونات قبل سن اليأس، كما توصف للوقاية من التهاب الحوض، كما تقلل أعراض الإنفلونزا، وآلام الصداع النصفي، وآلام الدورة الشهرية.