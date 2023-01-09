Advertisement

المرأة

تقلل أعراض الإنفلونزا.. فوائد قد لا تعرفينها لحبوب منع الحمل

Lebanon 24
09-01-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1027273-638089059032922220.jpg
Doc-P-1027273-638089059032922220.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحتوي حبوب منع الحمل على هرمون البروجسترون، وبعضها على هرمون الاستروجين أيضاً، وتُستخدم في كثير من الأحيان، للتوازن الهرموني.
 
وتعتبر موانع الحمل الفموية آمنة بشكل عام، مع حد أدنى من المخاطر، فإذا كانت المرأة تعاني من ارتفاع ضغط الدم، أو لها تاريخ عائلي مع الجلطات، أو كانت مدخنة، يجب مراجعة الطبيب قبل تناول الحبوب، وفق موقع "ليفينغ سترونغ".
Advertisement
 
وتُستخدم هذه الحبوب لتخفيف أعراض متلازمة ما قبل الحيض، وهي أعراض مبكرة للدورة الشهرية بأسبوع أو أسبوعين.
 
 
هذا وينصح الأطباء بها في بعض الحالات للتخلص من حب الشباب، وشعر الوجه، وتوصف لعلاج نمو الأنسجة داخل الرحم وتمتد إلى المبايض والمثانة، وتسبب الألم. كما تساعد على تقليل غزارة نزيف الدورة الشهرية.
 
وعند وجود خطر من الإصابة بسرطان المبيض، يُنصح باستخدامها للحد من الإباضة، وتفيد دراسات بأن ذلك يقلل خطر هذا الورم 50%.
 
وتعتبر الحبوب من العلاجات المساعدة على توازن الهرمونات قبل سن اليأس، كما توصف للوقاية من التهاب الحوض، كما تقلل أعراض الإنفلونزا، وآلام الصداع النصفي، وآلام الدورة الشهرية.
المصدر: 24.ae
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
02:00 | 2023-01-10
16:00 | 2023-01-09
14:00 | 2023-01-09
11:00 | 2023-01-09
08:00 | 2023-01-09
05:00 | 2023-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website