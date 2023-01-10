قواعد يجب أن تتبعها جورجينا خلال فترة إقامتها في السعودية.. ما هي؟

كشفت صحيفة "digisport" الرومانية عن القواعد التي يجب أن تتبعها عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، خلال فترة إقامتها بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد انتقال شريكها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي.

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وبحسب تقرير الصحيفة، فإن جورجينا عليها ارتداء العباءة في الأماكن العامة، والتي عادة ما تكون داكنة اللون، وتُغطي الجسم من الرأس إلى أخمص القدمين، ولا يمكنها ارتداء الملابس الضيقة أو القصيرة.



وأيضاً "لا يُسمح لجورجينا بتناول الطعام والشراب أو التدخين في الأماكن العامة خلال شهر رمضان".

وأشارت الصحيفة إلى أنها لن تستطيع زيارة المدن المقدسة، مثل مكة المكرمة أو المدينة المنورة، وغيرها من المواقع، وأنه للقيام بهذه الزيارة، تحتاج جورجينا وكريستيانو إلى إذن خاص.





وتعاقد النصر مع رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين ونصف، وحسب تقارير صحفية، سيحصل اللاعب على راتب سنوي قدره 200 مليون يورو، وسيستمر بعد نهاية عقده في السعودية حتى عام 2030 سفيرًا لملف ترشح السعودية مع مصر واليونان لتنظيم مونديال 2030. (win win)